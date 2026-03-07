ททท.เปิดจักรวาลแห่งแรงบันดาลใจ “Amazing Thailand Galaxy of Love 2026”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง One Bangkok, L&E Beyond, Ultra V, Zeekr Metro และ Fulldome Pro เปิดประสบการณ์ UFO Tourism และ Soul-Healing Immersive Experience พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ และ Immersive Dome ขนาดยักษ์ ออกแบบประสบการณ์โดย Immersive Designer ไทยรุ่นใหม่
เข้าชมฟรี! วันที่ 6–8 มีนาคม 2569 อัดแน่นกิจกรรมพิเศษมากมาย ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ One Bangkok Park ในโครงการ One Bangkok
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ One Bangkok, L&E Beyond, Ultra V, Zeekr Metro และ Fulldome Pro จัดงาน “Amazing Thailand Galaxy of Love 2026” มหกรรมศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี และประสบการณ์ Immersive ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2569 ณ One Bangkok Park ในโครงการ One Bangkok ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้เข้าชมฟรี เพื่อสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านแนวคิด การเดินทางสู่จักรวาลแห่งแรงบันดาลใจ การค้นพบ และการเยียวยาจิตใจ
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของประเทศไทย โครงการ Subculture UFO ของ ททท. ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ การขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และการเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
โดยเฉพาะ “การท่องเที่ยวเชิง UFO” และ “Soul-Healing Tourism” ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของนักเดินทางยุคปัจจุบัน ที่เลือกจุดหมายปลายทางจากความสนใจ เฉพาะทาง ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 15,000 คน สร้างเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
พิธีเปิดงาน “Amazing Thailand Galaxy of Love 2026” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นและจินตนาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงการจัดงานว่า
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้ทิศทาง The New Thailand ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณ ผ่านยุทธศาสตร์ Amazing 5 Economy โดยมี Sub-culture Economy เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเปลี่ยนความสนใจเฉพาะกลุ่ม ให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ และร่วมผลักดันเป้าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวของประเทศสู่ 3 ล้านล้านบาท ตามที่ตั้งใจไว้
การจัดงาน Amazing Thailand Galaxy of Love 2026 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทาง ททท. ตั้งใจใช้ขยายผลนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำเรื่องราวของการจำลองประสบการณ์ในการสัมผัสอวกาศที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นความสนใจเฉพาะกลุ่ม มาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ สู่การท่องเที่ยวเชิงความรู้และประสบการณ์ หรือ Experiential Tourism ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทย และเป็นรูปแบบของงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
นอกจากนั้นแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิง คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย ที่พร้อมให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข ความประทับใจ และแรงบันดาลใจตลอดการจัดงาน”
ไฮไลต์กิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน จัดเต็มตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน
ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสการแสดงสดจากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับการคัดสรรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงผู้ชมหลากหลายวัย ได้แก่ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, นุนิว ชวรินทร์, กานต์ The Parkinson, เป้ MVL, มาร์คภูมิ, สปาย The Golden Song, ปลาทอง The Voice, Sherry และ Untrymaew
การแสดงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Immersive ที่ผสานดนตรี แสง และ Visual เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างทั้งความบันเทิง และประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง
Immersive Dome ขนาดยักษ์ 2 โดม: ประสบการณ์จักรวาลที่ออกแบบโดย Immersive Designer ไทย
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือ Immersive Dome ขนาดยักษ์จำนวน 2 โดม ที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับประสบการณ์ Visual และ Sound แบบ 360 องศา โดย Visual ทั้งหมดภายในโดมได้รับการออกแบบโดย Immersive Designer ไทยรุ่นใหม่ ที่กำลังเป็นพลังสำคัญของวงการ creative technology ของประเทศ
Visual Experience ทั้งหมดถูกกำกับการออกแบบ (Creative Direction) โดย กบ Kor.Bor.Vor Immersive Designer และ Visual Artist ชาวไทย ผู้มีผลงานด้าน immersive visual, projection mapping และ installation art ในระดับนานาชาติ
การมีส่วนร่วมของ Immersive Designer ไทยในโครงการนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้าน Immersive Art และ Creative Technology ในระดับโลก
Immersive Dome ทั้งสองโดมจะนำเสนอ
- Visual Journey ผ่านจักรวาล ดวงดาว และปรากฏการณ์นอกโลก
- Sound Healing Experience เพื่อการผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจ
- Immersive Visual Storytelling
- การฉายภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาล
