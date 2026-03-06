“GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป” อิ่มคุ้มไม่บวกเพิ่ม ที่บาร์บีคิวพลาซ่า

พี่ GON เปิดเตาเสิร์ฟ “GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป” ความคุ้มนี้ไม่บวกเพิ่ม เริ่มต้น 399 บาท NET/คน ตั้งแต่ 9 มี.ค. - 12 เม.ย. 69 ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า
มื้อนี้พี่ GON ชวนเปิดเตาแบบไม่ต้องลังเลกับ Buffet for All ที่ทั้งคุณภาพดีและคุ้มค่าในราคาเดิม กับ “GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป” ที่รวมเมนูยอดนิยม พร้อมเสริมทัพเมนูใหม่ และจัดเต็มความอร่อยแบบครบครันให้เลือกอิ่มได้เต็มที่แบบไม่บวกเพิ่ม เริ่มต้นเพียง 399 บาท NET/คน
พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกช่วงเวลาของมื้อปิ้งย่าง ไม่ว่าจะมาเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียว ทั้งมื้อรวมแก๊งหลังเลิกงาน มื้อครอบครัวในวันหยุด หรือมื้อฉลองในโอกาสพิเศษ ก็สามารถเลือกอิ่มกับ GON BUFFET ได้เต็มที่ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก แต่ถ้าเป็นสมาชิก GON member รับคะแนนสะสม X3 เมื่อสั่ง GON BUFFET ชุดใดก็ได้ เพิ่มความคุ้มค่าในทุกมื้อ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 – 12 เมษายน 2569 รวม 35 วัน ที่ ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลพาร์ค และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า)
ปีนี้ยกทัพเมนูตัวท็อปมาแบบครบเผ่า ทั้งเผ่าหมู เผ่าหมูและเนื้อ เผ่าหมูและทะเล และเผ่านี้กินได้ทุกอย่าง รวมหมู เนื้อ และทะเล ทุกเผ่ารวมข้าว เครื่องดื่ม และไอศกรีมในเซต เสิร์ฟไม่อั้น ALL IN แบบไม่มีบวกเพิ่ม อิ่มได้เต็มที่ 1 ชั่วโมง 30 นาที พร้อมเสิร์ฟข้าวเกรียบปูอัดเบรกแตก ให้ทานเพลินระหว่างรอ เรียกได้ว่ามาที่พี่ GON ครบจบในมื้อเดียวแบบสบาย ๆ
- บุฟเฟต์เผ่าหมู ราคา 399 บาท NET/คน อิ่มไม่อั้น 43 เมนู รวมเมนูเด็ด หนา นุ่ม ชุ่มฉ่ำ ตัวท็อป อย่าง ชุดหมูสามฉ่ำ หมูสามชั้นหั่นหนาราดน้ำมันงาต้นหอม เบคอนรมควันฉ่ำหนา และหมูสันคอฉ่ำหนา และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย รวมข้าว เครื่องดื่ม และไอศกรีมไม่อั้นในเซต
- บุฟเฟต์เผ่าหมู + เนื้อ ราคา 499 บาท NET/คนุ อิ่มไม่อั้น 54 เมนู รวมเมนูใหม่เนื้อชิ้นใหญ่ เช่น ชุดทรีโอเนื้อ เนื้อบริสเก็ต ลิ้นวัว และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย รวมข้าว เครื่องดื่ม ไอศกรีมไม่อั้นในเซต
- บุฟเฟต์เผ่าหมู + ทะเล ราคา 529 บาท NET/คน อิ่มไม่อั้น 54 เมนู พร้อมเมนูตัวท็อปอย่าง กุ้งค็อกเทลที่เสิร์ฟพร้อมทานทันทีไม่ต้องปิ้ง ปลาแซลมอน กุ้งสด และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย รวมข้าว เครื่องดื่ม ไอศกรีมไม่อั้นในเซตึ
- บุฟเฟต์เผ่านี้กินทุกอย่าง ราคา 599 บาท NET/คน ทานได้ไม่อั้นทั้ง หมู เนื้อ ทะเล 65 เมนู รวมข้าว เครื่องดื่ม ไอศกรีมไม่อั้นในเซต
สามารถสอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชัน GON BUFFET ยกทัพตัวท็อป ได้ที่ Facebook Page Bar B Q Plaza
