ททท. ร่วมกับ Netflix และกรุงเทพมหานคร เนรมิตสวนลุมพินีสู่โลกวันพีซ (One Piece)

ททท. ร่วมกับ Netflix และกรุงเทพมหานคร จัดใหญ่ “GRAND LINE IN THAILAND” เนรมิตสวนลุมพินีสู่โลกวันพีซ ตอกย้ำภาพลักษณ์กรุงเทพฯ เมืองอีเวนต์ระดับโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Netflix และ กรุงเทพมหานคร จัดงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ “GRAND LINE IN THAILAND” ระหว่างวันที่ 8–15 มีนาคม 2569 ณ สวนลุมพินี บริเวณบึงน้ำใกล้จุดบริการเช่าเรือปั่น ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมต้อนรับการมาของซีรีส์ One Piece ภาคใหม่ “วันพีซ: มุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์” เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านพลังของความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop Culture) เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่และแฟนคลับจากทั่วโลก
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การจัดงาน ‘GRAND LINE IN THAILAND’ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Netflix กรุงเทพมหานคร และ ททท.ที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัด อีเวนต์และกิจกรรมระดับนานาชาติ
โดย ททท. มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์ Event Marketing ควบคู่กับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยพลังของความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop Culture) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่และแฟนคลับจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยังต่อยอดพื้นที่สาธารณะสำคัญอย่างสวนลุมพินีให้กลายเป็นเวทีสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ททท. เชื่อมั่นว่าอีเวนต์ครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ในระดับสากล กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่พร้อมเปิดรับคอนเทนต์ระดับโลกมาสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
ภายในงาน ‘GRAND LINE IN THAILAND’ ได้เนรมิตพื้นที่สวนลุมพินีให้กลายเป็น “แกรนด์ไลน์” เส้นทางทะเลในตำนานจากโลกวันพีซ เปิดโอกาสให้เหล่านากามะและผู้ชื่นชอบการผจญภัยได้กางใบเรือสู่ประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ LUFFY WEFIE เซลฟี่มุมกว้างเคียงข้างกัปตันลูฟี่ในท่า “หมัดยางยืด...ดดด” อันเป็นเอกลักษณ์, CHOPPER MEETING POINT จุดนัดพบสุดพิเศษกับช็อปเปอร์ที่รอให้แฟน ๆ มาค้นพบด้วยตนเอง, NAKAMA’S YARD ลานพักผ่อนชมวิวแกรนด์ไลน์ พร้อมบริการยืมเสื่อลวดลายวันพีซโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1 ชั่วโมง เพียงลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน เหมาะสำหรับการปิกนิกและสังสรรค์ก่อนออกผจญภัย
ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ กิจกรรมเรือปั่นโจรสลัด (PIRATE PEDAL BOAT) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานสวมบทบาทเป็นกัปตันเรือโจรสลัด ปั่นเรือกลางบึงน้ำเพื่อมุ่งหน้าไปพบกับ “ลาบูน” วาฬยักษ์ในตำนานที่กะพริบตาได้เสมือนมีชีวิต ซึ่งลอยเด่นเป็นจุดถ่ายภาพกลางน้ำ โดยมีรูปแบบเรือให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ เรือ Going Merry เรือในตำนานของกลุ่มหมวกฟาง, เรือ Baroque Works และเรือรบ Marine ของกองทัพเรือจากซีรีส์
โดยกิจกรรมเรือปั่นโจรสลัดจะเปิดให้บริการในช่วงเวลา 7.00-13.00 น. และ 14.00-18.30 น. ขณะที่โซนถ่ายภาพและกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น.
ททท. ขอเชิญชวนแฟน ๆ วันพีซและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วม “หยิบหมวกฟาง กางใบเรือ” แล้วออกเดินทางสู่แกรนด์ไลน์ไปด้วยกัน ในงาน “GRAND LINE IN THAILAND” ระหว่างวันที่ 8–15 มีนาคม 2569 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าเข้าชม
