เปิด “10 ร้านภูเก็ต” ชวนลองเมนูพิเศษจากเนื้อวัวและเนื้อแกะออสเตรเลียพรีเมียม

Meat & Livestock Australia (MLA) จับมือ 10 ร้านอาหารชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต จัดแคมเปญพิเศษ “The Great Steak Escape Phuket Edition” ชูเสน่ห์เนื้อวัวและเนื้อแกะออสเตรเลียระดับพรีเมียม ยกระดับศักยภาพ Food Tourism ไทยสู่เวทีโลก
องค์กรด้านการตลาด วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อแดงและปศุสัตว์ของออสเตรเลีย Meat & Livestock Australia (MLA) ร่วมกับ 10 ร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวแคมเปญพิเศษ “The Great Steak Escape Phuket Edition” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2569 ถ่ายทอดประสบการณ์การลิ้มลองเนื้อวัวและเนื้อแกะออสเตรเลียเกรดพรีเมียม ผ่านการรังสรรค์เมนูสุดพิเศษโดยเชฟมืออาชีพ
แคมเปญครั้งนี้มุ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของวัตถุดิบคุณภาพสูงจากออสเตรเลียที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่ม ฉ่ำ และรสชาติกลมกล่อม พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่โดดเด่นด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ และความหลากหลายทางอาหาร เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของไทยอย่างยั่งยืน
ร้านอาหารที่เข้าร่วมแคมเปญทั้ง 10 แห่ง ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยโดดเด่นทั้งคุณภาพอาหาร บรรยากาศ และประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับพรีเมียม ได้แก่
* SALA Phuket นำเสนอเมนู Braised Short Rib ซี่โครงวัวตุ๋นไวน์แดง และ Australian Chermoula Marinated Lamb Skewer ถ่ายทอดรสชาติเข้มข้นและมิติความหลากหลายของเนื้อออสเตรเลียอย่างโดดเด่น
* Terra & Mar ห้องอาหารภายในโรงแรม SAii Laguna Phuket รังสรรค์เมนู Beef Rendang และ Grilled Australian Lamb Chops สะท้อนการผสานวัตถุดิบคุณภาพกับเทคนิคการปรุงอาหารนานาชาติ
* Suay Cherngtalay และSuay Alchemy โดดเด่นด้านอาหารไทยร่วมสมัย นำเสนอ Thai-Style Braised Australian Beef Short Ribs และ Suay Signature Grilled Lemongrass Lamb Chops Papaya Salsa ถ่ายทอดรสชาติไทยในมุมมองใหม่
* Beirut Nights Restaurantร้านอาหารเลบานอนต้นตำรับในย่านป่าตอง เสิร์ฟ Lamb Kibbeh Shawarma และ Beef Steak MS8 เน้นเทคนิคการปรุงแบบตะวันออกกลางดั้งเดิม
* Motown On Fire Steakhouse at Beyond Kata นำเสนอ Sirloin Steak และ Lamb Shank Adobo ถ่ายทอดศิลปะการย่างสเต๊กเฮาส์ร่วมสมัย
* ETNA Restaurant Phuket ห้องอาหารอิตาเลียนที่นำเสนอ Herb Gnocchi with Smoked Brisket และ Lamb Rack สะท้อนเสน่ห์อาหารยุโรปตอนใต้
* Bangkok Bob’s สเต๊กเฮาส์ออสซี่ที่มีประวัติยาวนาน นำเสนอ Australian Ribeye MB2/3 และ Australian Lamb Rack ย่างด้วยเตาถ่าน Josper
* Parsley Restaurant & Music Phuket ร้านอาหารฟิวชันไทย-ตะวันตก เสิร์ฟ Picanha Steak with a Curry Twist และ Herb-Seared Lamb Rack
* Prime & Flame at Katathani สเต๊กเฮาส์ระดับพรีเมียม นำเสนอ Smoked Beef Short Rib และ Lamb Rack ถ่ายทอดประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่งอย่างประณีต
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญ คือการมีส่วนร่วมของ Ian Kittichai (เชฟเอียน กิตติชัย) ในฐานะ MLA Ambassador 2025 และตัวแทนโครงการ Aussie Beef Mates Thailand ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาแนวคิด farm-to-plate และมาตรฐานการผลิตเนื้อวัวและเนื้อแกะระดับพรีเมียม ณ ประเทศออสเตรเลีย
ภายในแคมเปญ เชฟเอียนยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม Exclusive Aussie Meat Academy Masterclass ให้กับเชฟทั้ง 10 ร้านในจังหวัดภูเก็ต ครอบคลุมเทคนิคบาร์บีคิว การพัฒนาเมนู การบริหารจัดการวัตถุดิบคุณภาพสูง และการออกแบบประสบการณ์ไดนิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่สากล
งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนจาก Penfolds แบรนด์ไวน์ชั้นนำจากออสเตรเลีย ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการ โดยได้คัดสรรไวน์ระดับพรีเมียมเพื่อจับคู่กับเมนูเนื้อออสเตรเลีย ช่วยยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลของโรงแรม Beyond Kata จังหวัดภูเก็ต
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนการเติบโตของธุรกิจอาหารระดับพรีเมียม (Premium Food Economy) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ที่ผสานมิติของอาหาร เครื่องดื่ม การท่องเที่ยว และการค้าระหว่างประเทศเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ พร้อมเสริมศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ “The Great Steak Escape Phuket Edition” ได้ที่ https://www.thegreatsteakescape.com/th
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline