“แหลมหาด” เกาะยาวใหญ่ อันซีนพังงา หาดสวยติดอันดับโลก สุดปังในโฆษณา “ลิซ่า” ชวนเที่ยวเมืองไทย

“แหลมหาด” นอกจากจะเป็นอันซีนพังงา จากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษแล้ว ยังมีดีกรีติดโผชายหาดดีที่สุดติดระดับโลก ซึ่งทาง ททท. ได้ปักหมุดเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในเส้นทางตามรอย “ลิซ่า” ในแคมเปญ “Feel All the Feelings” ที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับการท่องเที่ยวบ้านเราได้ไม่น้อยเลย
“Feel All the Feelings : เที่ยวเมืองไทย สัมผัสถึงทุกความรู้สึก” เป็นแคมเปญท่องเที่ยวแห่งปี 2569 ของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ที่ได้ “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินสาวชาวไทยชื่อก้องโลกมาทำหน้าที่เป็น “Amazing Thailand Ambassador” เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย ที่มีมากกว่าจุดหมายปลายทาง ก็คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination
แคมเปญ Feel All the Feelings มีทั้ง “ภาพยนตร์โฆษณา” และ “ภาพโฆษณา” ลิซ่าชวนเที่ยวเมืองไทย ซึ่งหลายภาพเกิดเป็นไวรัลดราม่าบนโลกโซเชียลให้ชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
สำหรับ “แหลมหาด” เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในแคมเปญดังกล่าว ที่ทาง ททท. ได้ปล่อยภาพลิซ่าคู่กับแหลมหาดผ่านเพจ Amazing Thailand เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569
โดยเพจ Amazing Thailand ได้โพสต์ข้อความ ว่า
ปล่อยใจให้เป็นอิสระระหว่างเดินไปตาม
แนวสันทรายทอดยาวสุดสายตาบนเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา
ให้ช่วงเวลาอันเงียบสงบช่วยให้ใจได้ผ่อนคลาย
เพียงมีเกลียวคลื่นเคียงข้าง และท้องฟ้าเปิดกว้าง
ก็ทำให้รู้สึกได้ว่าอิสรภาพนั้น...อยู่แค่ตรงหน้า
สัมผัสถึงทุกความรู้สึกที่เมืองไทย
Feel free while strolling along Ko Yao Yai, Phang Nga.
An island where the sandbar stretches wide,
and quiet moments ease the mind.
With waves at your side and open skies ahead,
This is where freedom feels simple again.
Feel all the Feelings
แหลมหาด ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนของเกาะยาวใหญ่ ในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปหาเกาะยาวน้อย พร้อมทั้งมีหาดทรายขนาบทั้ง 2 ข้างของแหลม
แหลมหาดนอกจากโดดเด่นด้วยแนวหาดทรายละเอียดยาวขาวเนียนทอดยื่นแหลมเข้าไปในทะเล มีน้ำทะเลสวยใสไล่ระดับเฉดสีจากน้ำตื้นสู่น้ำลึก
ที่นี่นักท่องเที่ยวนอกจากจะสามารถลงเล่นน้ำในบริเวณนี้ได้อย่างสุดฟินแล้ว บริเวณหัวแหลมหาดยังเป็นแนวสันทรายน้ำตื้นที่ยามน้ำทะเลลดระดับลงต่ำมาก จะเกิดปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” เป็นแนวสันทรายผุดโผล่ในทะเลทอดตัวคดเคี้ยวโค้ง ยื่นจากเกาะยาวใหญ่ออกไปหาเกาะยาวน้อยเป็นระยะทางเกือบ 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นอีกหนึ่งอันซีนพังงาที่มีลักษณะเฉพาะตัวและน่าทึ่งไม่น้อย
นอกจากนี้บริเวณแหลมหาดด้านในเกาะยังมีแนวทิวต้นมะพร้าวที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ซึ่งวันนี้มีการวางร่ม เก้าอี้ และเตียงผ้าใบ พร้อมบริการเครื่องดื่ม ไว้ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจจะพักผ่อนในบริเวณโซนต้นมะพร้าวแห่งนี้
แหลมหาดเคยถูกใช้เป็นโลเกชั่น ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Mechanic: Resurrection หรือ The Mechanic 2 ที่ Jason Statham เล่นเป็นพระเอก ซึ่งเป็นดังการเปิดโลกของชายหาดแห่งนี้สู่ระดับสากล
ส่วนที่ปังมากก็คือการที่แหลมหาดติดอันดับที่ 21 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดลำดับของ World Beach Guide ประเทศอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2566 (Top 100 beaches on Earth 2023)
นายดุสิทธิ์ ทองเกิด หรือ “บังยา” ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะยาวใหญ่ เล่าว่า คนในพื้นที่ตั้งฉายาให้กับทะเลแหวกแหลมหาดว่าเป็น “สันหลังมังกรขาว” ส่วนทะเลแหวกที่เกาะพลองแห่งเกาะยาวน้อยนั้นมีฉายาว่า “สันหลังมังกรแดง” ทำให้ทะเลเกาะยาวมีสันหลังมังกร 2 แห่งด้วยกัน คือ สันหลังมังกรขาวและสันหลังมังกรแดง
บังยาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แหลมหาดสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องเช็คช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำ ถ้ามาถูกจังหวะเวลา ถึงจะสามารถลงเดินเล่นบนทะเลแหวกได้ ซึ่งแต่ละวันช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดระดับลงต่ำจะแตกต่างกันออกไป แต่ว่าชาวเรือที่นี่จะรู้ดี เพราะพวกเขามีตารางน้ำเป็น-น้ำตาย ให้เช็ค
นอกจากนี้หากมาในช่วงที่คนไม่พลุกพล่านจะมีโอกาสเห็นฝูงนกออกหากิน ปูเสฉวน ปูลม ปูทหารหรือปูมดแดง รวมไปถึง “ดาวทะเล” หรือ “ปลาดาว” ที่แหลมหาดอีกด้วย
สำหรับการเดินทางสู่แหลมหาดสามารถไปได้ทั้งทางรถ และทางเรือ รวมถึงสามารถนั่งเรือจากเกาะยาวน้อยไปยังสถานที่แห่งนี้ได้อีกด้วย
ทั้งนี้หลังแหลมหาดได้ปรากฏในภาพโฆษณาลิซ่าชวนเที่ยวเมืองไทยในแคมเปญ “Feel All the Feelings” ทาง ททท. คาดว่าจะมีคนแห่เที่ยวตามรอยลิซ่าที่แหลมหาดกันเป็นจำนวนมาก
นอกจากแหลมหาดที่เป็นหาดยอดฮิตอันดับหนึ่งบนเกาะยาวใหญ่แล้ว เกาะแห่งนี้ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอื่น ๆ อาทิ หาดคลองสน (หาดยอดนิยมอันดับ 2) อ่าวทราย อ่าวโล๊ะจาก อ่าวโล๊ะโป๊ะใหญ่ (จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม) เส้นทางศึกษาธรรมชาติชมป่าชายเลนย่าหมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เส้นทางเดินป่าศึกษาสมุนไพร น้ำตกหินกอง และ ทำกิจกรรม D.I.Y. ที่ บาติก เดอ เกาะยาว เป็นต้น
ส่วนใครที่เป็นสายกิน เกาะยาวนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารทะเลสดใหม่แล้ว ยังมีอาหารท้องถิ่น อาหารมุสลิมน่าสนใจ รวมถึงของฝากขึ้นชื่ออย่าง “ปลาฉิ้งฉ้างเกาะยาวใหญ่” ที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยเป็นเบอร์ต้น ๆ ของเมืองไทย, “ขนมบ้าบิ่นจ๊ะรี่” ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ตำนานความอร่อยที่อยู่คู่เกาะยาวมากว่า 25 ปี
นอกจากนี้บนเกาะยาวใหญ่ยังมี “ร้านบ้านริมน้ำ” ที่อ่าวคลองเหีย ร้านอาหารชื่อดังระดับรับแขกบ้านแขกเมืองของ ดำเนินการโดยคนท้องถิ่น มีทั้งเมนูอาหารทะเลสดใหม่ อาหารปักษ์ใต้ และของหวานซิกเนเจอร์ห้ามพลาดคือ “กล้วยบวดชี” ที่เสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อน ที่หลายคนเมื่อได้ลิ้มลองแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “หรอยแรง”
เกาะยาวใหญ่ตั้งอยู่ในอ่าวพังงา เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อำเภอที่พื้นที่ทั้งหมดมีแต่เกาะ รวมทั้งหมด 35 เกาะ นำโดย “เกาะยาวน้อย” และ “เกาะยาวใหญ่” กับเกาะเล็ก-เกาะน้อย อีก 33 เกาะ
เกาะยาวใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะยาวน้อย มีพื้นที่กว่า 87 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน ประชากรบนเกาะส่วนใหญ่กว่า 99% นับถือศาสนาอิสลาม
ชาวบ้านบนเกาะยาวใหญ่ส่วนใหญ่ นอกจากจะทำประมงแล้ว ยังทำเกษตร สวนยางพารา สวนมะพร้าว ปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงเคยทำนาบนเกาะ แต่ว่าปัจจุบันเลิกไปแล้ว ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งวันนี้ได้หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่วันนี้ทั้งเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ดีท่ามกลางการท่องเที่ยวที่กำลังโตวันโตคืนบนเกาะยาวใหญ่ อาจจะส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรมบนเกาะ ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่คนในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนรับมือรับแรงกระแทกทางการท่องเที่ยวที่อาจจะตามมาในอนาคตไว้ให้ดี ๆ
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการไปเที่ยวแหลมหาด และเกาะยาวใหญ่ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวใหญ่ บังยา-โทร. 089 762 2419 และสามารถ สอบถามข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดพังงาเชื่อมโยงกับแหลมหาด เกาะยาวใหญ่ ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา โทร. 076 413 400