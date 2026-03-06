Ampawa SUP Board พายซับบอร์ด สำรวจอันซีน “อัมพวา”

“ซับบอร์ด” เคลื่อนคล้อยลอยบนผิวน้ำอย่างอ้อยอิ่ง ผ่านไปตามร่องน้ำขนาดกว้างไม่กี่เมตรที่โอบขนาบความเขียวขจีของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติเบียดเสียดสูงต่ำสลับกลมกลืนกับพืชเกษตรกรรมในสวนริมคลอง ร่มเงาจากพลังสีเขียวสองฟากฝั่งปล่อยความสดชื่นราวร่ายมนต์สะกด มีเสียงทักทายจากชาวบ้านท้องถิ่นถามไถ่เป็นระยะ พร้อมๆกับบางช่วงที่เสียงสุนัขเฝ้าสวนเห่ากันเกรียวเมื่อเห็นแขกแปลกหน้าพายอุปกรณ์สีสันสดใสล่องผ่านคุ้งน้ำ
บรรยากาศทั้งหมดนี้เป็นความรื่นรมย์ไร้การปรุงแต่งที่นำนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตดั้งเดิมชาวอัมพวา ในรูปแบบร่วมสมัย อิ่มอรรถรสทั้งสนุกสนาน ผ่อนคลายใจ และได้สาระความรู้ไปพร้อมกัน แถมยังได้ผลไม้สดๆจากชาวสวนติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
แรงบันดาลใจจาก “บางกะจะสู่อัมพวา”
“อัมพวา” อำเภอท่องเที่ยวชื่อดังของสมุทรสงคราม นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองนับร้อยสาย แต่เมื่อความเจริญเติบโตกับการคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การสัญจรทางน้ำก็ลดบทบาทลงเป็นทางเลือกรอง สำหรับชีวิตประจำวันนั้นคงเหลือเพียงคนในท้องถิ่นบางส่วนที่ยังใช้เรือลัดเลาะล่องไปตามผืนน้ำสำหรับการคมนาคม หรือเพื่อการค้าขาย
อย่างไรก็ตาม มีชาวอัมพวาที่ต้องการประยุกต์วิถีสัญจรทางน้ำดั้งเดิมให้เข้ากับความร่วมสมัยแห่งยุค จึงเป็นที่มาของกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่าง “การพายซับบอร์ดเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแบบคนท้องถิ่น” โดย “Ampawa SUP Board”
ผู้ริเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วิถีชีวิตในอัมพวา อย่าง “นฤพนธ์ อุชุวัฒนะ” เป็นชาวอัมพวาโดยกำเนิด ด้วยความชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยว ทำธุรกิจนำเที่ยวไปทั่วประเทศ จนกระทั่งหลายปีก่อนมีโอกาสไปเยือนจังหวัดจันทบุรี และได้ลองไปพายซับบอร์ดกับ “SUPscribe Chanthaburi” ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสายกรีนในพื้นที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี แนะนำผู้มาเยือน
การพายซับบอร์ดที่ตำบลบางกะจะ เป็นเส้นทางนำไปสัมผัสธรรมชาติป่าโบราณอายุนับร้อยปี พร้อมกับวิถีชีวิตประมงในชุมชน นฤพันธ์ จึงเกิดแรงบันดาลใจว่าการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ ก็น่าจะเหมาะเมืองบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองกับวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม
“สมุทรสงคราม มีจุดขายเรื่องการทำสวนเกษตร ในสมัยก่อนชาวบ้านก็ใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปตามร่องน้ำตามสวนต่างๆ ผมจึงอยากลองเอาซับบอร์ดมาใช้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งพายง่ายและสะดวกกว่าเรือมาก นักท่องเที่ยวมือใหม่มาครั้งแรกก็สามารถพายได้เลย” ผู้ก่อตั้ง Ampawa SUP Board กล่าว
เที่ยวอัมพวาแบบสายกรีน
“Ampawa SUP Board” เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อต้นปี พ.ศ.2565 รูปแบบกิจกรรมคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พายซับบอร์ดท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำลำคลองและร่องสวน โดยไม่มีสิ่งใดไปรบกวนธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม เพราะมีเพียงซับบอร์ดกับไม้พายที่ใช้แรงมือกับการทรงตัว แล้วล่องออกไปเรียนรู้ถึงความสำคัญของระบบนิเวศรอบๆตัว พร้อมศึกษาวิถีเกษตรกรรม
เส้นทางยอดฮิต อันเป็นจุดหมายปลายทางของ Ampawa SUP Board มักนำไปเที่ยวชมสวนผลไม้ในชุมชนที่เป็นเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อย่าง “สวนลุงเนตรอัมพวา” ซึ่งโดดเด่นด้วยส้มโอหวานฉ่ำ รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาล (บางปีก็เต็มไปด้วยลิ้นจี่) นักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้ทั้งการพายซับบอร์ดออกกำลังกาย ชมวิถีชีวิต และได้ช้อป-ชิม ผลไม้สดจากสวนในคราวเดียวกัน
โดยรูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น ต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง ตามแต่ฤดูกาล บางเดือนอาจต้องออกพายตั้งแต่เช้ามืด แต่บางเดือนอาจจะพายในช่วงบ่ายก็ได้ ซึ่งทีม Ampawa SUP Board จะไปให้บริการตามจุดที่นัดหมาย หรือบางรีสอร์ตที่อยู่ในเส้นทางการพายอยู่แล้วก็สามารถสอบถามล่วงหน้า
จากนั้นก็พายกันไปเป็นกลุ่ม ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตสองข้างทาง โดยมีจุดหมายเป็นผลไม้สดๆชื่นใจ หรือบางทริปในบางฤดูกาล อาจเป็นการศึกษาวิถีชีวิตด้านอื่นๆ เช่น การจับกุ้งแม่น้ำ การพายออกไปแม่น้ำใหญ่ (สำหรับผู้มีความชำนาญ)
โดยรูปแบบการพายซับบอร์ดนั้น ถือว่ามีความปลอดภัยสูง เพราะอุปกรณ์ซับบอร์ดไม่ต่างจากทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ และมีการรัดข้อเท้าของผู้พายไว้เสมอ ขณะที่น้ำในร่องสวนตามเส้นทางหลัก มีความลึกเพียงประมาณหน้าอกเท่านั้น และเป็นน้ำนิ่งในคลองเล็กๆ บรรดาฝีพายมือใหม่จึงคลายความกังวลไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบถามจองล่วงหน้า คุณบอล โทร.06-5083-8521
ราคา เริ่มต้นที่ 790-990 บาทต่อคน (แล้วแต่ระยะทาง) ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
facebook.com/ampawasupboard