"MK Paradise" สุกี้ผัดซุปสุดพรีเมียม พร้อมเมนูใหม่สุดคราฟท์

"MK Paradise" น้องใหม่จาก MK Restaurants เสิร์ฟสุกี้ผัดซุปสุดพรีเมียม และเมนูสุดคราฟท์ แมทซ์ไลฟสไตล์คนเมือง ประเดิมสาขาสยามพารากอน
MK Restaurants เปิดตัว "MK Paradise" ชูคอนเซปต์ A Craftsmanship Premium Suki มอบประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบพรีเมียมที่ไม่เหมือนใคร โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การ “ผัดซุป” แบบหม้อต่อหม้อ รังสรรค์ความสดใหม่และความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน พร้อมพาเหรดเมนูใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งสุกี้ ติ่มซำ และจานเดี่ยว รวมถึงเมนูเรียกน้ำย่อย ที่ไม่เคยมีมาก่อน ยกระดับประสบการณ์ความอร่อยยิ่งกว่าเคย ภายใต้บรรยากาศร้านที่เสมือนการทานสุกี้ในสรวงสวรรค์ สะท้อนความประณีตและความตั้งใจ ปักหมุดสยามพารากอน ใจกลางเมือง ที่แรกและที่เดียว
โดย MK Paradise ไฮไลท์คือเมนูอาหารในรูปแบบใหม่ ในหลากหลายหมวด โดยเฉพาะ สุกี้ ที่ใช้การ “ผัดซุป” สดใหม่แบบหม้อต่อหม้อ น้ำซุปที่เคี่ยวจนได้ที่ นำมาผัดเพิ่มเพื่อให้ซุปมีมิติและกลมกล่อมยิ่งขึ้น โดยให้เลือกถึง 5 รสชาติ ได้แก่
"ซุปต้นตำรับ" ซุปหวานรสผัก ที่หวานหอมยิ่งขึ้นเมื่อมีการผัดส่วนผสม ก่อนปรุงเพิ่มด้วยซุปต้นตำรับที่ทุกคนรัก
"ซุปกระดูกหมูไต้หวัน" เคี่ยวกระดูกหมูจนหวานหอม คั่วกับเครื่องเทศจีน เพื่อกระตุ้นความหอม รสชาติเข้มข้น
"ซุปต้มยำมันกุ้ง" คั่วมันกุ้งทวีความหอมจนแตกมัน ผสานกับซุปต้มยำ ได้รสชาติถึงเครื่องต้มยำ
"ซุปหมาล่าไต้หวัน" พริกหม่าล่าและฮวาเจียวนำเข้าจากจีน เข้มข้นเผ็ดชาหอมน้ำมันพริก ถึงรสหม่าล่ามากยิ่งขึ้น
"ซุปสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่น" ความหวานจากหัวหอม รสชาติหวานเข้มข้น หอมปลาแห้ง
เสิร์ฟพร้อมวัตถุดิบคุณภาพ เนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ และลูกชิ้นปั้นสด ผักสดหลากชนิด ผสมผสานน้ำจิ้มรสกลมกล่อมที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละน้ำซุป
นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารจีนดั้งเดิมที่ได้รับการยกระดับ เช่น “ก๋วยเตี๋ยวเหอเฟิ่นซอสเสฉวน” เส้นก๋วยเตี๋ยวสไตล์จีน ทำสดเหนียวนุ่มคลุกเคล้าซอสเสฉวนสูตรพิเศษ และหมวดติ่มซำ รวมถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไส้กุ้งทอด ไส้กุ้ง ไส้หมูแดง ไส้ปู ที่ทำสดแบบจานต่อจาน
และครั้งแรกที่ MK มีเมนูอาหารผัดสไตล์ฮ่องกง กับ “เนื้อวากิวนำเข้าซอสพริกไทยดำ” เนื้อวากิวคัดพรีเมียม ผัดด้วยไฟแรงจนหอมกรุ่น ยังคงความนุ่มฉ่ำในทุกสัมผัส รวมถึงเมนูเรียกน้ำย่อย “ยำแมงกะพรุนเครื่องเสวย” แมงกะพรุนคัดเกรด เนื้อกรอบใส คลุกเคล้ากับน้ำยำสูตรพิเศษ
ส่วนเมนู ROASTED เพิ่มความคราฟท์และเพิ่มมิติของเนื้อสัมผัสกับ “ชุดเป็ดปักกิ่งเอ็มเค” ยกระดับเมนูยอดนิยมที่ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน คัดสรรเป็ดคุณภาพดี ห่อคู่กับแผ่นแป้งเนื้อนุ่ม ซอสสูตรพิเศษรสกลมกล่อม และเครื่องเคียงสดใหม่ที่จัดสรรอย่างลงตัว, “หมูกรอบฮ่องกง” หมูกรอบคัดพิเศษ หนังกรอบกำลังดี เนื้อด้านในนุ่มเด้ง ชุ่มฉ่ำ หอมมันอย่างพอดี และ “หมูแดงย่างพรีเมียมสไตล์ฮ่องกง” หมูแดงหมักสูตรฮ่องกง รสหวานเค็มกลมกล่อม เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ ให้รสสัมผัสคลาสสิกแบบต้นตำรับ
ด้านการออกแบบภายในร้านสะท้อนตำนานและความประณีตของแบรนด์ผ่านโทนสีทองและแดงที่สื่อถึงความพรีเมียม จุดเด่นกลางร้านเป็น Modern Art Installation ที่ได้แรงบันดาลใจจากเส้นบะหมี่หยก ผสมผสานกับลวดลายของทิวเขาบนผนัง เพดานออกแบบโค้งมนคล้ายเมฆบนท้องฟ้า
สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกับ “MK Paradise” สุกี้ “ผัดซุป” สุดพรีเมียม ได้ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ณ สยามพารากอน ชั้น G (ฝั่ง South)
