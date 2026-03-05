“Kimukatsu” หมูทอด 25 ชั้น ทงคัตสึสไตล์ฝรั่งเศสสาขาแรกในไทย

หากพูดถึงทงคัตสึ หลายคนคงนึกถึงหมูชิ้นหนา ชุบแป้งทอดกรอบ เสิร์ฟพร้อมซอสสุดคลาสสิก แต่ที่ Kimukatsu ร้านต้นตำรับชื่อดังจากญี่ปุ่น กลับทลายกรอบเดิมๆ ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ โดยใช้เทคนิค Mille-feuille ที่โด่งดังในฝรั่งเศสมาใช้กับทงคัตสึ
ร้าน Kimukatsu ตั้งอยู่ที่ ชั้น2 โครงการ มาร์เก็ต เพลส, ถ. ทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน 11.00-21.30 น. โทร. 09-7652-4949
