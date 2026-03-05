“Disney Adventure” เรือสำราญลำแรกจากดิสนีย์ที่ตั้งท่าเรือหลักในเอเชีย ถึงสิงคโปร์แล้ว!

สิ้นสุดการรอคอย เรือ “Disney Adventure” ปักหมุดสิงคโปร์ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะเรือสำราญลำแรกจาก Disney Cruise Line ที่ตั้งท่าเรือหลักในเอเชีย
Disney Cruise Line เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญในวันนี้ เมื่อเรือ Disney Adventure ที่ทุกคนรอคอย ได้เดินทางมาถึงท่าเรือหลักแห่งใหม่ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางบรรยากาศในค่ำคืนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจ
ขณะที่เรือสำราญสุดมหัศจรรย์ค่อย ๆ แล่นเข้าสู่ Marina Bay Cruise Centre Singapore พร้อมการต้อนรับด้วยอุโมงค์น้ำและพลุสุดตระการตา สว่างไสวรับการมาเยือนของเรือ Disney Adventure ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่แห่งประสบการณ์การพักผ่อนบนเรือสำราญสุดแสนวิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาค
เรือสำราญ Disney Adventure จะออกเดินทางในเที่ยวปฐมฤกษ์ (Maiden Voyage) จากสิงคโปร์ในวันที่ 10 มีนาคม 2026 โดยจะให้บริการเส้นทางเดินเรือแบบ 3 คืน และ 4 คืน ซึ่งออกแบบมาเพื่อครอบครัวและแฟน ๆ ทุกเพศทุกวัย ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งการเล่าเรื่องที่สานต่อมากว่า 100 ปีของทั้ง Disney, Pixar และ Marvel แขกผู้เข้าพักจะได้พบกับความบันเทิงระดับโลก ประสบการณ์ด้านอาหารที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม พร้อมห้องพักที่ตกแต่งอย่างงดงามตระการตา
ทั้งนี้ เรือ Disney Adventure จะยังคงสืบทอดธรรมเนียมและชื่อเสียงของ Disney Cruise Line ในการมอบการพักผ่อนที่มหัศจรรย์และผ่อนคลายที่สุดกลางท้องทะเล พร้อมนำพามนต์เสน่ห์ของดิสนีย์ไปสู่ผู้คนทั่วโลกมากยิ่งกว่าที่เคย
“การมาเยือนของเรือ Disney Adventure ในประเทศสิงคโปร์ คือก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจระดับโลกของเรา และเป็นการนำเสนอประสบการณ์ล่องเรือสำราญของดิสนีย์สู่เอเชียเป็นครั้งแรก” Joe Schott ประธานฝ่าย Disney Signature Experiences กล่าว “เพื่อสานต่อตำนานแห่งการเดินทางอันแสนวิเศษของ Disney Cruise Line เรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของเราพร้อมแล้วที่จะนำเอกลักษณ์แห่งการเล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด มาร้อยเรียงเป็นประสบการณ์สุดประทับใจ ให้กับจุดหมายปลายทางอันน่าตื่นเต้นแห่งใหม่นี้”
การเปิดตัวของเรือ Disney Adventure เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตครั้งสำคัญแบบก้าวกระโดดของ Disney Experiences ซึ่งปัจจุบันมีโครงการขยายตัวมากมายยิ่งกว่าที่เคย สำหรับ Disney Cruise Line การเติบโตนี้ครอบคลุมไปถึงเป้าหมายในการขยายกลุ่มเรือสำราญสู่ 13 ลำภายในปี 2031 ต่อเนื่องจากการเปิดตัวเรือใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้แก่ Disney Treasure และ Disney Destiny
ตำแหน่งของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางการล่องเรือชั้นนำแห่งเอเชียแปซิฟิกตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่ง ด้วยเครือข่ายเส้นทางการบินที่ครอบคลุม พร้อมเที่ยวบินตรงจากกว่า 160 เมือง และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเรือสำราญระดับโลก รวมถึง Marina Bay Cruise Centre Singapore ที่เพิ่งขยายพื้นที่ใหม่ โดยในปี 2025 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเรือสำราญของสิงคโปร์เติบโตจนสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 2 ล้านคน จากจำนวนเรือที่เข้าเทียบท่าถึง 375 ครั้ง
ทั้งนี้ การปักหมุดตั้งท่าเรือหลักระยะเวลา 5 ปีของ Disney Adventure ที่ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นความต้องการการท่องเที่ยวแบบ Fly-Cruise (บินแล้วล่องเรือ) และดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในภาคการท่องเที่ยวและการเดินเรือ พร้อมตอกย้ำบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางเรือสำราญชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Melissa Ow, Chief Executive ของ Singapore Tourism Board กล่าวว่า “การที่ Disney Cruise Line ตัดสินใจเลือกสิงคโปร์เป็นท่าเรือหลักสำหรับเรือลำใหม่ล่าสุด สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและเสน่ห์ของสิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเรือสำราญระดับพรีเมียม อีกทั้งประสบการณ์การท่องเที่ยวบนฝั่งที่หลากหลายและน่าประทับใจของสิงคโปร์ เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนอันเป็นเอกลักษณ์บนเรือ Disney Adventure ได้อย่างลงตัว การมาถึงของ Disney Adventure ช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมาย Tourism 2040 ในการขับเคลื่อนการเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมอบประสบการณ์สุดมหัศจรรย์นี้ให้แก่นักเดินทางจากทั่วโลกร่วมกับ Disney Cruise Line”
เรือสำราญ Disney Adventure จะนำเสนอพื้นที่ธีมต่าง ๆ กว่า 7 โซนให้แขกผู้เข้าพักได้เพลิดเพลินและสำรวจ พร้อมกับแผนการเดินทางที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสุขตลอดทุกช่วงเวลาที่อยู่กลางทะเล นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดตัวประสบการณ์ใหม่และความพิเศษอีกมากมายที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ ตั้งแต่อาหารท้องถิ่นรสชาติแท้แบบต้นตำรับ ไปจนถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงโชว์และความบันเทิงสุดพิเศษที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน
นอกเหนือจากอาหารนานาชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Disney Cruise Line แล้ว แขกผู้เข้าพักทุกท่านยังจะได้ลิ้มลองตัวเลือกอาหารมากมายบนเรือ ตั้งแต่อาหารเอเชียยอดฮิต ไปจนถึงเครื่องดื่มสุดโปรดอย่าง "ชานมไข่มุก" เสริมทัพความฟินด้วยพื้นที่ช้อปปิ้งกว้างขวางกว่า 17,000 ตารางฟุต ให้แขกผู้เข้าพักได้เลือกซื้อคอลเลกชันสุดพิเศษกันอย่างจุใจ ประสบการณ์การช้อปปิ้งหลายแห่งบนเรือถือเป็นความพิเศษใหม่ล่าสุดสำหรับ Disney Cruise Line ได้แก่ ร้าน World of Disney, ร้าน National Geographic และ ร้าน Duffy and Friends เสริมด้วยไฮไลท์ความบันเทิงบนเรือ ที่รวมถึงการแสดงมิวสิคัลสุดอลังการเรื่องใหม่ “Remember” ที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเรือ Disney Adventure โดยเฉพาะ รวมไปถึงโชว์ “Duffy and the Friend Ship” ที่จัดเต็มด้วยบทเพลงและดนตรีออริจินัลใหม่ล่าสุด และสำหรับสายตะลุยที่ชอบความตื่นเต้นก็มีเครื่องเล่นในธีม Marvel อย่าง Ironcycle Test Run ซึ่งเป็นรถไฟเหาะที่ยาวที่สุดกลางทะเลอีกด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเดินทางรอบใหม่และการสำรองห้องพัก สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.disneycruise.com/adventure หรือ ติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ท่านสะดวกใช้บริการ
