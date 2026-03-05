xs
ชวนย้อนรอยวันสถาปนา “กรุงรัตนโกสินทร์” ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี”

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนทุกคนย้อนรอยวันสถาปนา “กรุงรัตนโกสินทร์” ชัยภูมิแห่งสายน้ำและร่มพระบารมี ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2569 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


เฟซบุ๊กเพจ กระทรวงวัฒนธรรม โพสต์ข้อความว่า หากจะพูดถึงวันที่เปรียบเสมือน “วันเกิด” ของกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธียกเสาหลักเมือง และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีสืบมาจนถึงปัจจุบัน


ย้อนกลับไปในปลายสมัยกรุงธนบุรี ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่สงบเรียบร้อย เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกิดการจลาจลขึ้นในกรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ระงับจลาจลราบคาบ และทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2325

และนำไปสู่เหตุการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อรัชสมัย “กรุงรัตนโกสินทร์” นั้นคือ เหตุการณ์การย้ายราชธานี โดยราชธานีใหม่นั้นก็คือ “กรุงเทพมหานคร” หรือชื่อเต็มในขณะนั้นเรียกกันว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”


โดยมีเหตุผลสำคัญ 3 ประการที่ทำให้พระองค์ตัดสินใจย้ายจากฝั่งธนบุรีข้ามมายังฝั่งพระนคร คือ
1. ฝั่งตะวันออก (กรุงเทพฯ) มีแม่น้ำโอบล้อมเป็นปราการธรรมชาติชั้นเลิศ หากข้าศึกยกมาก็ป้องกันได้ง่ายกว่าฝั่งธนบุรี
2. พื้นที่ฝั่งธนบุรีมักถูกน้ำเซาะตลิ่งพังอยู่เสมอ ไม่เหมาะกับการสร้างอาคารที่เน้นความยั่งยืนถาวร
3. พระราชวังเดิมที่ธนบุรีมีวัดขนาบอยู่ทั้งสองข้าง (วัดแจ้งและวัดท้ายตลาด) ทำให้ยากต่อการขยายพระราชมนเทียรให้สมพระเกียรติ

ในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรมขอชวนพี่น้องชาวไทย มาร่วมสัมผัสความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองผ่านงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “งานใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้คอนเซปต์ “รัตนโกสินทร์มีชีวิต : Living Rattanakosin อดีต ปัจจุบัน อนาคต ที่เราเดินไปด้วยกัน”


เตรียมตัวพบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2569 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ขอขอบคุณข้อมูลโดย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กรมศิลปากร


