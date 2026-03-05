ข่าวดี โครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” เกาะลันตา คว้ารางวัลใหญ่ระดับโลก สะท้อนความสำเร็จในการอนุรักษ์

ททท.เผยข่าวดี โครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” อช. หมู่เกาะลันตา คว้ารางวัลใหญ่ระดับโลก “The Winner-Green Destinations Story Awards” ด้าน Nature & Scenery สะท้อนความสำเร็จในการอนุรักษ์ และตอกย้ำศักยภาพการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน
เพจ Amazing Thailand ของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” รายงานอีกหนึ่งข่าวดีของวงการท่องเที่ยวบ้านเรา ถึงการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกของโครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังนี้
ประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจบนเวทีการท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้ง เมื่อโครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” จากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัล The Winner – Green Destinations Story Awards 2026 ประเภท Nature & Scenery ภายในงาน ITB Berlin 2026 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้แทนประเทศไทยขึ้นรับรางวัล
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ททท. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการ “คืนบ้านให้ปูเสฉวน” (A Hero’s Tale from Lanta island’s Regenerative Coast: The Hermit Crab) ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเปลือกหอยธรรมชาติที่เป็นบ้านของปูเสฉวน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดูแลระบบนิเวศชายฝั่งอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว โครงการดังกล่าวได้ต่อยอดสู่การพัฒนา กิจกรรมท่องเที่ยวเชิง Meaningful Experience ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับการดูแลธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นที่ และรางวัลในครั้งนี้ยังเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานภายใต้โครงการ Krabi Product Prototype ที่ ททท. ขับเคลื่อนในปี 2568 เพื่อพัฒนาต้นแบบสินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่แนวทาง การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ความสำเร็จบนเวที Green Destinations Top 100 Stories นอกจากเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศบนเวทีโลก
สำหรับ “โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน” ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเดินหน้าเพิ่มจำนวนบ้านให้กับปูเสฉวน หลังก่อนหน้านี้ประชากรปูเสฉวนบนเกาะลันตาลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าในอนาคตโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประชากรปูเสฉวนบนเกาะลันตาให้กลับมามีปริมาณมากเฉกเช่นในอดีตอีกครั้ง
โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนตั้งเป้าประสงค์ไว้ว่าในช่วง 1-2 ปีแรก จะทำให้เกิดภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ จากนั้นจึงขยายแนวคิดไปยังทุกภาคส่วน
ส่วนในช่วงปีที่ 3 และปีต่อ ๆ ไปในอนาคตนั้นตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะทำให้มีปูเสฉวนเพิ่มขึ้นทุกหาดในพื้นที่หมู่เกาะลันตา และมีปูเสฉวนขนาดตัวใหญ่จำนวนมากเหมือนในอดีต รวมถึงช่วยลดการกัดเซาะ เพิ่มเม็ดทรายให้ชายหาด นอกจากนี้ยังหวังให้แนวคิดนี้ขยายไปยังทะเลอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศไทย
หลังดำเนินการมาร่วม 5 ปี โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนนอกจากจะเดินตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดีแล้ว ทาง อช. หมู่เกาะลันตา จึงต่อยอด ด้วยการจับมือกับ ททท. ส่งโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนภายใต้ชื่อ “A Hero’s Tale from Lanta Island” เข้าร่วมประกวดรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก Top 100 Green Destinations จนโครงการดังกล่าวสามารถคว้ารางวัล 2025 Green Destinations Top 100 Stories มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
และล่าสุดโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนสามารถคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกด้านการอนุรักษ์อีกครั้ง คือรางวัล The Winner – Green Destinations Story Awards 2026 ประเภท Nature & Scenery ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนมีหัวใจสำคัญคือการเพิ่มบ้านให้ปูเสฉวนเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งทาง อช.หมู่เกาะลันตาได้เปิดรับบริจาคเปลือกหอย ชนิด “เปลือกหอยฝาเดียว” ขนาดต่าง ๆ ทั้งหอยน้ำจืดและหอยทะเลทุกขนาด เพื่อนำมาทำบ้านให้กับปูเสฉวน โดยมุ่งเน้นไปที่เปลือกหอยที่เหลือทิ้งจากการบริโภค อย่างเช่น หอยหวาน หอยชักตีน หอยมะระ หรือเปลือกหอยจากโมบายเหลือใช้ หรือแม้กระทั่ง “เปลือกหอยทาก” จากตัวที่ตายแล้วตามสวนหน้าบ้าน ก็สามารถนำมาบริจาคเป็นบ้านของปูเสฉวนได้
แต่สิ่งสำคัญคือ ห้ามเก็บเปลือกหอยจากชายหาดอื่น ๆ นำมาบริจาคในโครงการนี้ เพราะถ้าเก็บเปลือกหอยจากหาดที่หนึ่งมาบริจาค นั่นย่อมไปกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งของหาดนั้น ๆ ด้วยเหมือนกัน
โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนจึงเปรียบได้ดัง การฟื้นฟูอาณาจักรปูเสฉวนแห่งหมู่เกาะลันตาให้กลับมายิ่งใหญ่เกรียงไกรอีกครั้ง
################################
ผู้สนใจบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวใน “โครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวน” สามารถส่งไปได้ที่ 59 ม.5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา กระบี่ 81150 โทร. 0-7565-6576 หรือสอบถามที่เพจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา - Mu Ko Lanta National Park