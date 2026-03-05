เกียวโตเตรียมใช้ระบบค่าโดยสาร 2 ราคา ลดค่าตั๋วให้คนท้องถิ่น เก็บนักท่องเที่ยวแพงขึ้น แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง

เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยว กำลังวางแผนปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถบัสในเมือง ด้วยระบบค่าโดยสารสองราคา โดยลดค่าโดยสารสำหรับคนท้องถิ่น และเก็บค่าโดยสารที่สูงขึ้นจากผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมือง เพื่อบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง (overtourism)
นายโคจิ มัตสุอิ นายกเทศมนตรีเมืองเกียวโต เปิดเผยข้อเสนอนี้เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า เมืองกำลังพิจารณาปรับค่าโดยสารรถบัสภายในเมืองให้เหลือ 200 เยน สำหรับพลเมืองเกียวโต ขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นจะต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราที่สูงกว่า
มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ กระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลกลับสู่ประชาชนท้องถิ่น ซึ่งต้องเผชิญกับความแออัดของระบบขนส่งสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง
ท้องถิ่นของเกียวโตตั้งเป้าที่จะขออนุมัติจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น และเริ่มนำระบบนี้มาใช้ในปีงบประมาณ 2027 หากได้รับไฟเขียว
เมืองประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวมหาศาล
แม้จะมีประชากรราว 1.43 ล้านคน แต่ในปี 2024 เกียวโตต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง 56.06 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 10.88 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด
ผลกระทบที่ตามมาคือ รถบัสในเมืองแออัดและเกิดความล่าช้าเป็นประจำ จนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของปัญหาการท่องเที่ยวล้นเมืองของเกียวโต
อย่างไรก็ตาม กฎหมาย Road Transportation Act ของญี่ปุ่นห้ามการกำหนดค่าโดยสารที่เลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารบางกลุ่มโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ทำให้ทางเมืองต้องหารือกับกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเหตุผลเชิงนโยบายที่ชัดเจน
สำหรับเสียงสะท้อนจากประชาชน ผลสำรวจของเทศบาลในปี 2024 พบว่า 79.9% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่าพวกเขาได้รับความไม่สะดวกจากความแออัดของระบบขนส่งสาธารณะ รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางส่วน
ด้วยเหตุนี้ ทางเมืองจึงกำหนดเป้าหมายสำคัญด้านนโยบายว่า ต้อง สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของประชาชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากมาตรการค่าโดยสารรถบัสแล้ว เกียวโตยังเพิ่ม ภาษีที่พักนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และเตรียม เข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับที่พักเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้ของเมืองและควบคุมผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
