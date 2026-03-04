Netflix ยกโลกวันพีซบุกสวนลุมฯ พบวาฬยักษ์ลาบูน 8–15 มี.ค.นี้

Netflix เนรมิตแกรนด์ไลน์ใจกลางกรุง ชวนเหล่าโจรสลัดพบวาฬยักษ์ลาบูน ต้อนรับซีรีส์ วันพีซ: มุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์ 8-15 มีนาคม 2569 นี้ ณ สวนลุมพินี บริเวณ บึงน้ำใกล้จุดบริการเช่าเรือปั่น
เหล่านากามะโปรดทราบ! Netflix ผสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร จัดใหญ่เอาใจแฟนๆ วันพีซ (One Piece) กับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ "GRAND LINE IN THAILAND" เปลี่ยนสวนลุมพินีให้กลายเป็นเส้นทางทะเลในตำนานเพื่อต้อนรับการมาของซีรีส์ วันพีซ: มุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์ ชวนแฟนๆ และผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยมาร่วมกางใบเรือมุ่งสู่แกรนด์ไลน์ด้วยกัน พร้อมโอกาสพิเศษสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือโจรสลัดในโลกแห่งวันพีซอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ภายในงาน เหล่านากามะจะได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ถอดแบบมาจากโลกวันพีซ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ พลาดไม่ได้กับจุดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้โพสท่าเคียงข้างกับตัวละครที่คุณชื่นชอบกับการ เซลฟี่กับลูฟี่ (LUFFY WEFIE) ที่เปิดโอกาสให้ได้ถ่ายภาพมุมกว้างร่วมกับกัปตันลูฟี่ในท่า "หมัดยางยืด...ดดด" อันเป็นเอกลักษณ์ และ จุดนัดพบช็อปเปอร์ (CHOPPER MEETING POINT) ที่มาพร้อมความพิเศษซึ่งรอให้ทุกท่านมาค้นพบด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวแกรนด์ไลน์ (NAKAMA’S YARD) ลานกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งมีบริการให้ยืมเสื่อลวดลายวันพีชสุดพิเศษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน เหมาะสำหรับการนั่งปิกนิกและสังสรรค์กับเพื่อนพ้องก่อนออกผจญภัย
และสำหรับไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาด นั่นคือการสวมบทบาทเป็นกัปตันเรือกับกิจกรรม เรือปั่นโจรสลัด (PIRATE PEDAL BOAT) ที่ต้องใช้พลังแรงขาในการขับเคลื่อนเรือเพื่อไปพบกับ “ลาบูน” วาฬไอร์แลนด์ในตำนานที่กะพริบตาได้ดั่งมีชีวิต เพื่อนรักที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้พบเป็นตัวแรกเมื่อเข้าสู่แกรนด์ไลน์ ซึ่งลอยเด่นอยู่กลางบึงน้ำรอต้อนรับเหล่าโจรสลัดทุกคน โดยมีทัพเรือจากซีรีส์มาให้เลือกได้ถึง 3 แบบ ไม่ว่าจะเป็นเรือ Going Merry เรือในตำนานของกลุ่มหมวกฟาง หรือแฝงตัวในองค์กรลับกับเรือ Baroque Works ตลอดจนยืนหยัดพิทักษ์ความยุติธรรมบนเรือรบ Marine ของกองทัพเรือ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การผจญภัยเป็นไปอย่างสนุกสนานและปลอดภัยสำหรับทุกคน ทางผู้จัดได้กำหนดข้อบังคับสำหรับการล่องเรือไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้
● กิจกรรมนี้เปิดให้เข้าร่วมฟรีตามลำดับคิว โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเรือเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ และเมื่อถึงลำดับคิว ผู้เข้าร่วมจะต้องชั่งน้ำหนักและรับอุปกรณ์เพจเจอร์ก่อนใช้บริการ
● เรือ 1 ลำ สามารถรองรับผู้ใหญ่ได้ไม่เกิน 2 คน หรือ ผู้ใหญ่พร้อมเด็กเล็ก (สูง 80-120 ซม.) รวมไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ หากมาใช้บริการเพียงท่านเดียว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจับคู่กับผู้โดยสารท่านอื่นตามความสมัครใจเพื่อความสมดุลของเรือ
● ผู้ใช้บริการต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 200 กิโลกรัม และในกรณีที่มา 2 ท่าน น้ำหนักจะต้องแตกต่างกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม โดยจะมีการยืนยันน้ำหนักก่อนลงเรือทุกครั้ง
● ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 เซนติเมตร ใช้บริการโดยเด็ดขาด และเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
● ระยะเวลาในการใช้บริการเรือปั่นจำกัด 10 นาทีต่อรอบ ซึ่งผู้เล่นจะได้รับ Pager เพื่อแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ใช้บริการต้องนำเรือกลับเข้าฝั่งและคืนอุปกรณ์ทั้งหมด ณ จุดบริการทันที
● ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาและสวมรองเท้าที่เหมาะสม ทั้งนี้ เรือทุกลำได้ติดตั้งระบบสื่อสารสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง
● ห้ามกระทำพฤติกรรมเสี่ยงทุกรูปแบบ อาทิ การยืน กระโดด การป่ายขอบเรือ ห้อยโหนตัวออกมานอกเรือ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการโคลงเคลงและเสี่ยงต่อการพลิกคว่ำ
● ไม่อนุญาตให้จอดเรือเพื่อรับหรือส่งผู้โดยสารระหว่างทางโดยเด็ดขาด
● ห้ามนำสัตว์เลี้ยง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สารที่ก่อให้เกิดอาการมึนเมาทุกชนิดขึ้นบนเรือ และห้ามสูบบุหรี่ในขณะใช้บริการโดยเด็ดขาด
● เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการทันทีหากไม่ปฏิบัติตามกฎ โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์, ดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเอง และผู้จัดงานอาจงดให้บริการชั่วคราวหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
อย่าพลาดโอกาสอุ่นเครื่องความสนุกก่อนใคร! กับกิจกรรม GRAND LINE IN THAILAND ซึ่งเปิดให้เข้าร่วมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สวนลุมพินี บริเวณบึงน้ำใกล้จุดบริการเช่าเรือปั่น ตั้งแต่ 8-15 มีนาคมนี้ ผู้สนใจร่วมงานสามารถเดินทางด้วย MRT สีลม ทางออก 1 หรือ MRT ลุมพินี ทางออก 3 หรือสามารถตรวจสอบแผนที่ได้ที่นี่ โดยกิจกรรมไฮไลต์ปั่นเรือถีบจะเปิดให้บริการในสองช่วงเวลา คือ 7.00 - 13.00 น. และ 14.00 - 18.30 น. สำหรับโซนถ่ายภาพและกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น.
มาร่วมสนุกกันให้เต็มที่ ก่อนกระโจนเข้าสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในซีรีส์ วันพีซ: มุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์ เมื่อลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางต้องมุ่งหน้าสู่แกรนด์ไลน์ เส้นทางทะเลในตำนานอันน่ามหัศจรรย์และเต็มไปด้วยอันตราย รวมถึงการเผชิญหน้ากับเกาะประหลาดและศัตรูใหม่ที่น่าเกรงขามอย่างองค์กรอาชญากรรมบาร็อคเวิร์คส์ ในภารกิจค้นหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก สตรีมพร้อมกัน 10 มีนาคมนี้ ที่ Netflix เท่านั้น!