“Kimukatsu” หมูทอด 25 ชั้น ทงคัตสึสไตล์ฝรั่งเศส สาขาแรกในไทย

หากพูดถึง “ทงคัตสึ” หลายคนคงนึกถึงหมูชิ้นหนา ชุบแป้งทอดกรอบ เสิร์ฟพร้อมซอสสุดคลาสสิก แต่ที่ “Kimukatsu” ร้านต้นตำรับชื่อดังจากญี่ปุ่น กลับทลายกรอบเดิม ๆ ด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ โดยใช้เทคนิค Mille-feuille ที่โด่งดังในฝรั่งเศสมาใช้กับทงคัตสึให้บรรดาขากินได้ลิ้มรสชาติความอร่อยกัน
ลองจินตนาการหมูสไลด์บางเฉียบ ซ้อนเรียงกันถึง 25 ชั้น แทรกรสชาติระหว่างชั้นอย่างพิถีพิถัน จากนั้นทอดด้วยไฟอ่อนในน้ำมันรำข้าว ด้วยเทคนิคเฉพาะเป็นเวลา 8 นาที ก่อนพักเนื้อให้รสซึมทั่วทุกชั้น จะสัมผัสได้ถึงความฉ่ำ นุ่มละลาย ไม่แห้งหรือเหนียวต่างจากทงคัตสึทั่วไปที่รสชาติจะอยู่แค่ผิวนอก
Kimukatsu ในประเทศไทย มาพร้อมรสชาติให้เลือกถึง 4 รสชาติ 2 ขนาด 80g และ 130g ได้แก่ ออริจินัล, ชีส, กระเทียม และยูสุพริกสด เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่นหุงสดทุกออเดอร์ และที่สำคัญเติมฟรีไม่อั้น
จุดเด่นที่น่าตื่นเต้น คือเนื้อหมูที่ซ้อนกันแน่น กรอบนอก นุ่มใน ชุ่มฉ่ำทุกคำ ไม่ต้องพึ่งซอสเยอะก็อร่อยลงตัว และกินง่ายกว่าทงคัตสึชิ้นหนาทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด
เรื่องราวของ Kimukatsu เริ่มต้นที่ย่านเอบิสุ กรุงโตเกียว ก่อนขยายสาขาไปทั่วโลก ทั้งลอสแอนเจลิส โซล ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และขยายกว่า 90 สาขา ตอนนี้ถึงคราวคนไทยที่ได้กลับมาลิ้มลองอีกครั้ง เปิดแล้ววันนี้ที่ Market Place ทองหล่อ ชั้น 2 ในบรรยากาศหรูสไตล์ฝรั่งเศส ซึ่งผู้สนใจสามารถไปลิ้มรสกันได้
ร้าน Kimukatsu ตั้งอยู่ที่ ชั้น2 โครงการ มาร์เก็ต เพลส, ถ. ทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน 11.00-21.30 น. โทร. 09-7652-4949