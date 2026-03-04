“วัดอรุณ” ปังไม่หยุด จุดเช็กอินในโฆษณาลิซ่าชวนเที่ยวไทย “Feel All The Feelings”

กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสร้อนแรงรับต้นปี พ.ศ. 2569 เมื่อซูเปอร์สตาร์สาวระดับโลกอย่าง “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” กลับมาเยือนบ้านเกิด พร้อมเปิดตัวแคมเปญชวนเที่ยวเมืองไทย “Feel All The Feelings” ซึ่งงานนี้ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ได้ดึงลิซ่าให้มาทำหน้าที่เป็น “Amazing Thailand Ambassador” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย ที่มีมากกว่าจุดหมายปลายทาง ก็คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณา Feel All the Feelings ที่ลิซ่ามาเชิญชวนให้คนไปตามรอยนั้นก็มีอยู่หลากหลาย อาทิ วัดเจดีย์หลวง (จ.เชียงใหม่) น้ำตกทีลอซู (จ.ตาก) ผาช้างน้อย หรือที่หลาย ๆ คนมักเรียกกันว่าภูลังกา (จ.พะเยา) ทะเลบัวแดงหนองหาน (จ.อุดรธานี) ภาพปู่ม่าน-ย่าม่าน วัดภูมินทร์ (จ.น่าน) เสม็ดนางชี (จ.พังงา)
รวมถึงพระปรางค์วัดอรุณ (กทม.) ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 28 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
“วัดอรุณราชวราราม” หรือที่คนมักเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดอรุณ” หรือ “วัดแจ้ง” วันนี้ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสุดฮิตของสายถ่ายภาพที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศความเป็นไทย ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามจับใจ
ประกอบกับกระแสแต่งชุดไทยไปเที่ยววัดที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัดอรุณกลายเป็นโลเกชั่นที่ต้องไปเช็กอินของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ตกหลุมรักวัฒนธรรมไทย
ขณะที่ปีนี้ (2569) เทรนด์ถ่ายรูปชุดไทยถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น ร้านเช่าชุดไทยบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาต่างจัดโปรโมชั่นและเซ็ตถ่ายภาพแบบครบวงจร ทั้งช่างแต่งหน้า ทำผม และช่างภาพมืออาชีพ พร้อมพร็อพเก๋ ๆ เช่น ร่ม กระเป๋าผ้าไหม หรือเครื่องประดับพื้นบ้าน เสริมลุคให้ดูสง่างามราวกับก้าวออกมาจากยุคอดีต แต่ยังดูโมเดิร์นตามยุค 5G
นอกจากนี้วัดอรุณในปี 2569 ยังได้รับผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายสนับสนุน Soft Power ของไทย จากปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวสวมชุดไทยถ่ายภาพกับพระปรางค์วัดอรุณจนกลายเป็นไวรัลซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น TikTok, Instagram
การถ่ายภาพชุดไทยที่วัดอรุณในปีนี้ จึงไม่ใช่แค่การตามเทรนด์หรือเช็กอินที่เที่ยวอีกต่อไป แต่เป็นการส่งต่อเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทย สู่อีกหลายล้านสายตาทั่วโลก ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น
นับเป็นเทรนด์ที่ทวีความงดงาม และสะท้อนวิถีไทยที่ร่วมสมัยอย่างแท้จริง