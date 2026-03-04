“พัทยา-เชียงใหม่-กระบี่” นำทัพที่เที่ยวยอดฮิตในไทยช่วงสงกรานต์

Traveloka เผย พัทยา เชียงใหม่ และกระบี่ นำทัพจุดหมายปลายทางยอดนิยมในประเทศช่วงสงกรานต์ ส่วน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ นำทัพจุดหมายปลายทางในต่างประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุดของนักเดินทางชาวไทยในช่วงสงกรานต์
พัทยา เชียงใหม่ และกระบี่ ขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดของประเทศ ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจาก Traveloka เผยให้เห็นว่าเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเหล่านี้มียอดการจองนำเป็นอันดับต้น ๆ สะท้อนถึงความนิยมอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวชายทะเลในบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน และการเฉลิมฉลองสงกรานต์ในเมืองที่อุดมด้วยวัฒนธรรม
หลังจากเทศกาลสงกรานต์ปี 2568 สร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 28,723 ล้านบาททั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทศกาลสู่การเป็นงานเฉลิมฉลองระดับโลก คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในปี 2569 เพิ่มขึ้นอีก จากการขยายตัวของกิจกรรมขนาดใหญ่และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น
ชาลส์ หว่อง รองประธานฝ่ายพาณิชย์ของ Traveloka กล่าวว่า “สงกรานต์นับเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งของคนไทย เป็นช่วงเวลาแห่งการกลับบ้าน การสืบสานประเพณี และการเริ่มต้นใหม่ Traveloka เชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านี้ควรเข้าถึงได้สำหรับทุกคน แม้ในช่วงที่มีความต้องการเดินทางสูง ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปพบครอบครัวในภาคเหนือ หรือการพักผ่อนริมทะเลทางภาคใต้ เราพร้อมช่วยให้ทุกการเดินทางในช่วงสงกรานต์ราบรื่นและเปี่ยมความหมายเช่นเดียวกับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้”
จุดหมายปลายทางชายทะเลครองกระแสท่องเที่ยวสงกรานต์ในประเทศ ขณะที่ต่างประเทศก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน
ข้อมูลล่าสุดจาก Traveloka ระบุว่า 10 อันดับจุดหมายปลายทางภายในประเทศยอดนิยมช่วงสงกรานต์ ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต หัวหิน เกาะสมุย กรุงเทพฯ หาดใหญ่ ขอนแก่น และเกาะเสม็ด โดยจุดหมายปลายทางชายทะเลคิดเป็นสัดส่วนการค้นหาส่วนใหญ่ในช่วงสงกรานต์ปี 2569 สะท้อนความนิยมของนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนริมทะเลในช่วงวันหยุดยาว
ในบรรดาจุดหมายปลายทางภายในประเทศ พัทยาครองอันดับหนึ่งในช่วงสงกรานต์ ด้วยเอกลักษณ์การเฉลิมฉลองที่ยาวนานกว่าที่อื่น โดยเทศกาลวันไหลจัดกิจกรรมเล่นน้ำต่อเนื่องถึงวันที่ 19 เมษายน เติมเต็มบรรยากาศความสนุกตลอดช่วงเทศกาล
เชียงใหม่ตามมาเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสสงกรานต์ในมิติทางวัฒนธรรม เมืองแห่งประเพณีล้านนาดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศงานประเพณี กิจกรรมเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ เช่น MAYA Water World และกิจกรรมเล่นน้ำรอบประตูท่าแพ
ในขณะเดียวกัน จุดหมายปลายทางชายฝั่งทะเลอย่างกระบี่ได้รับความสนใจอย่างมาก สะท้อนความนิยมของการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่นเดียวกับภูเก็ตและหัวหินที่ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแบบเกาะกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเกาะสมุยและเกาะเสม็ดมียอดค้นหาที่พักเพิ่มขึ้นจากนักเดินทางที่มองหาความเงียบสงบมากกว่าเมืองใหญ่
กรุงเทพฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางหลักในการจัดงานเฉลิมฉลอง อาทิ งานมหาสงกรานต์ ณ สนามหลวง เทศกาลดนตรี S2O และ SIAM Songkran Music Festival ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หาดใหญ่และขอนแก่นยังคงได้รับความนิยมจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาและกิจกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคที่คึกคัก
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ความต้องการเดินทางต่างประเทศในช่วงสงกรานต์ยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลจาก Traveloka ระบุว่า ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง เป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศที่ถูกค้นหามากที่สุด สะท้อนความนิยมของนักเดินทางชาวไทยที่เลือกทริประยะใกล้ในภูมิภาค ซึ่งเดินทางสะดวกและมอบประสบการณ์ที่หลากหลาย
จองตั๋วก่อน ที่พักค่อยว่ากัน วางแผนล่วงหน้าอย่างไรให้เที่ยวได้สบายใจกว่า
ข้อมูลจาก Traveloka ยังสะท้อนพฤติกรรมการวางแผนเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยยอดการจองตั๋วเครื่องบินมักพุ่งสูงสุดประมาณ 25 วันก่อนวันเดินทาง สะท้อนการวางแผนเส้นทางและบริหารค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ขณะที่การจองที่พักมักเพิ่มขึ้นในช่วง 10 วันสุดท้ายก่อนวันหยุด สะท้อนรูปแบบการตัดสินใจที่ยืดหยุ่นและใกล้วันเดินทางมากขึ้น
พฤติกรรมดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าแม้นักเดินทางจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้า แต่การตัดสินใจจองที่พักมักเกิดขึ้นใกล้ช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม เมื่อความต้องการที่พักเพิ่มสูงขึ้นในช่วงใกล้สงกรานต์ ที่พักในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอาจเต็มอย่างรวดเร็ว การวางแผนและจองล่วงหน้าจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ได้ตัวเลือกและราคาที่เหมาะสมมากกว่า
Traveloka เปิดตัวแคมเปญ Songkran Mega Sale สนับสนุนการวางแผนล่วงหน้า
เพื่อช่วยให้นักเดินทางสามารถจองจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ Traveloka เปิดตัวแคมเปญ Songkran Mega Sale ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เมษายน 2569 โดยมีโปรโมชัน D-Day ในวันที่ 3 มีนาคม 25 มีนาคม และ 4 เมษายน ควบคู่กับข้อเสนอพิเศษตลอดช่วงแคมเปญ นักเดินทางสามารถรับส่วนลดสูงสุดถึง 90% Flash Sales ราคาพิเศษ และโปรโมชันคัดสรรสำหรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว
แคมเปญดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการวางแผนทริปล่วงหน้า พร้อมขยายตัวเลือกที่พักในจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งเมืองท่องเที่ยวหลัก ชายทะเล แหล่งธรรมชาติ และเมืองวัฒนธรรม เพื่อรองรับทั้งการเฉลิมฉลองในเมือง การเดินทางเป็นกลุ่ม หรือการพักผ่อนแบบส่วนตัวริมทะเล
สงกรานต์ยังคงเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย
เทศกาลสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย และเป็นหนึ่งในช่วงที่มีการเดินทางมากที่สุดของประเทศ ท่ามกลางความต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายเพิ่มขึ้น Traveloka ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอแพลตฟอร์มการจองที่สะดวก ครอบคลุมทั้งที่พัก เที่ยวบิน และกิจกรรม เพื่อช่วยให้นักเดินทางสามารถออกแบบทริปสงกรานต์ได้ตรงตามความต้องการ และวางแผนวันหยุดได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น