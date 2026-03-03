“ส้มม่วง” กระแสแรงไม่หยุด ร้านมะม่วงปั่นชื่อดังในโซเชียล คนต่อคิวแน่นงานปล่อยเต่าหาดท้ายเหมือง พังงา

ปีนี้ จังหวัดพังงาจัดงาน “งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล” ปีที่ 55 ประจำปี 2569 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2569 ณ บริเวณลานเต่าชายหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล หรือที่หลาย ๆ คนนิยมเรียกว่า “งานปล่อยเต่า” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเล และชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
ภายในงานนอกจากการร่วมปล่อยเต่าทะเล 55 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ขยายพันธุ์สร้างความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรคู่กับท้องทะเลแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สินค้าโอทอปของชุมชน และการออกร้านขายของต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารการกินที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นพิเศษ
สำหรับหนึ่งในร้านขายดีของงานปล่อยเต่าปีนี้ก็คือ “ส้มม่วง” ร้านมะม่วงปั่นชื่อดังในโซเชียล ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อแถวยาวรอซื้ออย่างคึกคัก จนพนักงานที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มสุดเก๋ ทั้งฝ่ายรับออเดอร์ฝ่ายปั่นมะม่วง และฝ่ายบริการหน้าร้านจนมือเป็นระวิงเลยทีเดียว
นางสาวรัชดา ทองจันทร์แก้ว อายุ 35 ปี เจ้าของร้าน “ส้มม่วง” เปิดเผยว่า แบรนด์ส้มม่วงเริ่มต้นขายครั้งแรกเมื่อสองปีที่ผ่านมา บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช โดยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงเริ่มขยับขยายออกไปจำหน่ายตามงานประเพณีในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งกระแสตอบรับก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางสาวรัชดา เล่าเพิ่มเติมว่า ล่าสุดในการออกร้านภายในงานประจำปีของวัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต ทางร้านได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกครั้งที่ออกบูธจะมีลูกค้าเฝ้ารอคิวจำนวนมาก ซึ่งตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่แบรนด์ท้องถิ่นจากนครศรีธรรมราช ได้สร้างชื่อจนติดตลาดและเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียล
สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านส้มม่วง จะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สุกปั่นละเอียดจนเนื้อเนียนคล้ายไอศกรีม โดยใช้มะม่วง 1 ผลต่อ 1 แก้ว และท็อปปิ้งด้วยมะม่วงสุกตามฤดูกาลอีกครึ่งลูก ในราคาแก้วละ 89 บาท หากเพิ่มชีสหรือครีมวิปปิ้ง เพิ่มอีก 35 บาท ขณะที่ลูกค้าที่ได้ลิ้มลองต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รสชาติอร่อยสมคำร่ำลือ เนื้อเนียน หอมหวานธรรมชาติ ไม่ผิดหวังที่ต้องยืนต่อคิวซื้อ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของงานปล่อยเต่าที่หาดท้ายเหมืองในปี 2569 นี้
โดย: อโนทัย
