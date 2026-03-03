"สเต๊กพรีเมียม" พร้อมเสิร์ฟจานอร่อย ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 รร.เคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ รังสรรค์พรีเมียมสเต๊กจานเด่นพร้อมเสิร์ฟ 15 – 31 มีนาคม 2569
15 – 31 มีนาคม 2569 ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ ย่านหลังสวน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยของเมนูสเต๊กรสเลิศระดับพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างใส่ใจทุกขั้นตอน และผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในการปรุงรสโดยเชฟระดับโรงแรมห้าดาว เพื่อให้ทุกจานอบอวลไปด้วยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม อาทิ สะโพกไก่อบกรอบกระเทียมและสมุนไพร (Crispy Garlic – Herbs Chicken Thighs oven - Baked) 790 บาท++, ปลากะพงแอตแลนติกย่าง เสิร์ฟพร้อมสลัดมะเขือเทศและมันฝรั่งอบ (Roasted Fillet of Atlantic Seabass with Tomatoes Salad and Baked Potatoes) 880 บาท++, อกเป็ดย่างราดซอสแบล็กเบอร์รีเสิร์ฟพร้อมมันบด (Juicy Duck Breast in Blackberry Sauce on Aromatic Mashed Potatoes) 980 บาท++, ริบอายออสเตรเลียสเต๊กย่างราดซอสบัลซามิกพร้อมคาเปรเซ่ (Balsamic - Grilled Australian Ribeye Steak with Caprese Toppings) 1,590 บาท++
และตบท้ายด้วยของหวาน มูสช็อกโกแลตเลมอน (Chocloate - Lemon Mousse Dome) 350 บาท++ ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น.
สำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โทร. 026-587-444 ต่อ 285หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capehouse.com/
