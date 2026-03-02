“กาแฟพันธุ์ไทย” ชูวัตถุดิบท้องถิ่นทำเมนูเครื่องดื่ม คว้ารางวัล Future Trends Awards

“พันธุ์ไทย” จุดกระแส “ไทยเทรนด์” เขย่าวงการกาแฟไทย ปักหมุดวัตถุดิบท้องถิ่นสู่เทรนด์โลก คว้ารางวัล “The Most Trend Setter Product” จากเวที Future Trends Awards 2026
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด คว้ารางวัล “The Future Corporate Awards” สาขา “The Most Trend Setter Product” สุดยอดองค์กรผู้นำเทรนด์ด้านผลิตภัณฑ์ จากเวที Future Trends Awards 2026 จากการที่พันธุ์ไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิด Creative Thai Taste ด้วยการเสาะหาวัตถุดิบท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มารังสรรค์เป็นเมนูที่ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อน สะท้อนความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ยืนหยัดต่อเนื่องมาตลอด 13 ปี
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “สิ่งที่ทำให้พันธุ์ไทย 'แตกต่าง' ไม่ใช่เพียงเมนูที่ 'แปลกใหม่' แต่คือ 'แนวคิด' ที่เชื่อมั่นในความเป็นไทย ความกล้าที่จะแตกต่าง และพลังความมุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้ ด้วย Brand DNA ของพันธุ์ไทยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นเสาะหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นทั่วไทยมาครีเอทเป็นเมนูสนุกๆ แปลกใหม่มากมาย อย่าง มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลไม้พื้นถิ่นใน จ.สมุทรสงคราม, กระท้อนปุยฝ้าย จาก จ.ปราจีนบุรี โดยเฉพาะ ตาลโตนด จ.สงขลา และ ส้มมะปี๊ด จ.จันทบุรี ที่พันธุ์ไทยริเริ่มนำมารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มเมื่อ 13 ปีที่แล้ว และได้นำมาบรรจุเป็นเมนูถาวรจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาผลไม้พื้นถิ่นไม่ให้สูญหายไปแล้ว ยังช่วยสนับสนุนชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยไม่ต้องไปหางานทำในเมืองใหญ่ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน”
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2025 ที่ผ่านมา พันธุ์ไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากการที่มีแฟนคลับพูดถึงและให้การสนับสนุนมากมาย จาก Brand Tagline ของพันธุ์ไทยที่สื่อสารว่า ‘พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้’ เป็นที่มาที่ทำให้แฟนคลับหลายคนทำเมนู DIY ขึ้นมาเอง เกิด Customer Engagement ตามธรรมชาติ เป็น User-Generated Content ที่ลูกค้าสร้างสรรค์ขึ้นเอง เช่น มัทฉะลาเต้ตาลโตนดท็อปด้วยไข่มุกบุกบราวน์ชูการ์ ที่โด่งดังมากๆ ในโซเชียล หรือบางเมนูที่ลูกค้านำเบเกอรี นำขนมที่พันธุ์ไทยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องดื่ม เช่น นมสดปั่นซอสสตรอเบอร์รีท็อปด้วยสตรอว์เบอร์รีฟรีซดราย ซึ่งบาริสต้าก็พร้อมช่วยเหลือและยินดี Customized ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้พันธุ์ไทยกลายเป็น Trend Setter ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเมนูใหม่ๆ ที่ Variety และ Personalized ได้ตรงใจ ทำให้เกิด Engagement ที่แข็งแรง” สุขวสา กล่าวเสริม
Future Trends Awards 2026 งานประกาศรางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี ที่มอบให้แก่องค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบุคคลแห่งอนาคต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประกาศและเชิดชูความสำเร็จให้แก่องค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบุคคล ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานที่มีความโดดเด่น ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อสังคมเป็นวงกว้าง โดยรางวัล The Future Corporate Awards มีทั้งสิ้น 5 สาขา รวม 65 รางวัล โดยกาแฟพันธุ์ไทย คือหนึ่งใน 53 องค์กรแห่งอนาคตที่เป็นที่สุดในด้านสุดยอดองค์กรผู้นำเทรนด์ด้านผลิตภัณฑ์ที่กล้าเริ่มต้น รางวัลนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ แต่คือเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคม
