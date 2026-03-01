สวนสัตว์อิชิคาวะอัปเดต “พันช์คุง” ซนจนได้แผล แต่ตอนนี้มีความสุขมาก
สวนสัตว์อิจิคาวะ อัปเดตข้อมูล “พั้นช์คุง” ลิงน้อยขวัญใจแฟนๆทั่วโลก ว่าซนจนได้แผลถลอก แต่ตอนนี้กินเก่ง และมีความสุขกับเพื่อนๆมาก
วันนี้ (1 มีนาคม 2569) สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์เมืองอิจิคาวะ (Ichikawa City Zoo) อัปเดตชีวิตของ “พั้นช์คุง” ลิงหิมะตัวน้อยวัย 6 เดือนในสวนสัตว์เมืองชิบะ ที่โด่งดังที่สุดในโลกเวลานี้ โดยชี้แจงผ่านแพลตฟอร์ม X ของสวนสัตว์ ระบุว่า
อัปเดตประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.
เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์: “ดูเหมือนว่าน้องจะซนจนได้แผลถลอกที่จมูกนิดหน่อย เลยต้องช่วยทำแผลฆ่าเชื้อให้เบาๆ เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอาหารน้องยังกินเก่ง และยังซนเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย ล่าสุดน้องได้เพื่อนใหม่เป็นแก๊งลูกลิงด้วยกันแล้ว ดูท่าทางจะเล่นกันสนุกสนานเชียว”
ตอนนี้ ใครที่เอาใจช่วยพั้นช์คุงอยู่ คงสบายใจได้ เพราะเหมือนว่า พั้นช์คุงจะปรับตัวเข้ากับฝูงได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนมีแก๊งเพื่อนเป็นของตัวเองแล้ว