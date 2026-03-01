xs
ตามรอยลิซ่า “Feel All the Feelings” ที่ “เสม็ดนางชี” แลนด์มาร์กระดับโลกแห่งใหม่ในพังงา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี


ททท.ชวนเที่ยวตามรอยลิซ่าที่เสม็ดนางชี ในแคมเปญ Feel All the Feelings
“Feel All the Feelings : เที่ยวเมืองไทย สัมผัสถึงทุกความรู้สึก” เป็นอีกหนึ่งแคมเปญชวนเที่ยวเมืองไทยที่ไม่ธรรมดา ของ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เพราะงานนี้ได้ซุปตาร์สาวชาวไทยชื่อก้องโลกแห่งยุคอย่าง “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” มาทำหน้าที่เป็น “Amazing Thailand Ambassador” เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสทุกความรู้สึกที่ประเทศไทย ที่มีมากกว่าจุดหมายปลายทาง ก็คือประสบการณ์คุณภาพของ Quality Leisure Destination

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เปิดเผยว่า แคมเปญดังกล่าว นอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยประสบการณ์จริงในประเทศไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ LISA Effect “เที่ยวตามรอยลิซ่า” ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการ

ลิซ่าที่วัดเจดีย์หลวง ในภาพยนตร์โฆษณาชวนเที่ยวเมืองไทย Feel All the Feelings (ภาพ: ททท.)
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในภาพยนตร์โฆษณา Feel All the Feelings ที่ลิซ่ามาเชิญชวนให้คนไปตามรอยนั้นก็มีอยู่หลากหลาย อาทิ วัดเจดีย์หลวง (จ.เชียงใหม่) น้ำตกทีลอซู (จ.ตาก) ผาช้างน้อย หรือที่หลาย ๆ คนมักเรียกกันว่าภูลังกา (จ.พะเยา) พระปรางค์วัดอรุณ (กทม.-สถานที่จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้) ทะเลบัวแดงหนองหาน (จ.อุดรธานี) ภาพปู่ม่าน-ย่าม่าน วัดภูมินทร์ (จ.น่าน)

ทิวทัศน์ป่าเกาะ เสม็ดนางชี (ภาพ : ททท.)
รวมถึง “เสม็ดนางชี” แลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ในจังหวัดพังงาที่เป็นอีกหนึ่งเช็กอินไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ไปเที่ยวจังหวัดนี้

จากเหม็ดนางชี สู่เสม็ดนางชี

“เสม็ดนางชี” หรือ “จุดชมวิวเสม็ดนางชี” ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา สถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานกัน ว่า ในอดีตมีหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณนี้ โดยมีพระภิกษุชรารูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่ “เขาพระอาดเฒ่า” และพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง อาศัยอยู่ที่ “เขาพระอาดหนุ่ม” รวมถึงมีแม่ชีอาศัยอยู่ที่ใกล้ ๆ กับบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้ ซึ่งมักจะเดินไปมาหาสู่กัน แต่จะต้องเดินผ่านลำคลองที่กั้นขวางในบริเวณนี้

พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือป่าเกาะ เสม็ดนางชี
ยามเมื่อแม่ชีเดินผ่านลำคลองก็จะต้องพับชายผ้าขึ้นหรือถลกชายผ้าขึ้น ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เหม็ดผ้า” ขึ้น เพื่อให้พ้นจากระดับน้ำ ไม่เช่นนั้นชายผ้าก็จะเปียกหมด นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า “เหม็ดนางชี” ก่อนที่ภายหลังจะเพี้ยนเป็น “เสม็ดนางชี” มาจนถึงปัจจุบัน

ส่วนชื่อเขาพระอาดนั้นมาจากปฏิกิริยาของพระภิกษุเมื่อเห็นแม่ชีถลกผ้าข้ามคลองแล้วมีอาการกำหนัด ซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่า “อาด” จึงเป็นที่มาของชื่อ “เขาพระอาด”

เสม็ดนางชี แลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ในพังงา
จุดชมวิวเสม็ดนางชีแจ้งเกิดเป็นที่รู้จักตั้งแต่เมื่อช่วงราวปี พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นเสม็ดนางชีก็ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจากอันซีนพังงา กลายเป็นจุดชมวิวสุดปังที่ไม่ควรพลาดของผู้มาเที่ยวพังงา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้ตลอดทั้งปี

สำหรับผู้มาเยือนเสม็ดนางชี จะได้สัมผัสกับทัศนียภาพสุดอเมซิ่งแบบพาโนรามาของ “อ่าวพังงา” ที่มีไฮไลต์คือ “ป่าเกาะ” เป็นกลุ่มภูเขาหินปูนน้อย-ใหญ่ จำนวนมากหลากหลายรูปฟอร์ม ตั้งตระหง่านเรียงรายผุดโผล่ขึ้นมาในน้ำทะเลริมอ่าวพังงา กระจัดกระจายตัวทับซ้อนเป็นมิติเชิงชั้น เบื้องหน้ามีแนวระนาบของป่าชายเลนผืนใหญ่เขียวขจี กับเส้นสายลายลำคลองคดเคี้ยวเติมเต็มในองค์ประกอบ ดูปานประหนึ่งประติมากรรมจาก “ธรรมชาติประทาน” อันน่าตื่นตาตื่นใจและงดงามกระไรปานนั้น

สายหมอกคืนหลังฝนพรำลอยห่มคลุมบางเหนือป่าเกาะ
บียอนด์ สกายวอล์ก เสม็ดนางชี

ปัจจุบันเสม็ดนางชีนอกจากจะเป็นจุดชมวิวและจุดเช็กอินสำคัญสำหรับผู้ที่ล่องใต้ไปเที่ยวพังงาแล้ว บริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยที่พัก ลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร คาเฟ่ รวมไปถึงไฮไลต์จุดใหม่คือ “บียอนด์ สกายวอล์ก” ของรีสอร์ตหรูหรา 5 ดาวที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้น

บียอนด์ สกายวอล์ก เสม็ดนางชี
บียอนด์ สกายวอล์ก เสม็ดนางชี (เสียค่าบริการในการใช้สถานที่) เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 เป็นสะพานทางเดินชมวิวพื้นกระจกใสลอยฟ้าริมทะเลที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในประเทศไทย (ณ ปัจจุบัน)

ทางเดินสกายวอล์กแห่งนี้ สร้างสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 80 เมตร มีความยาว 180 เมตร เป็นพื้นกระจกสามชั้นหนา 30 มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 1,500 คนต่อรอบ

บียอนด์ สกายวอล์ก กับสะพานทางเดินกระจกใสลอยฟ้าริมทะเล ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในเมืองไทย
นอกจากสะพานทางเดินกระจกใสแล้ว บริเวณ บียอนด์ สกายวอล์ก ยังมีร้านอาหาร (ของที่พัก) ร้านกาแฟ มุมดอกไม้ มุมโมเดลผีเสื้อ (ยักษ์) และพร็อพถ่ายรูปเก๋ ๆ ให้ถ่ายรูปคู่กับป่าเกาะเสม็ดนางชีกันอีกเพียบ

บียอนด์ สกายวอล์ก ในวันนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ไม่ควรพลาดแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาควบคู่ไปกับจุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์หลักล้านของอ่าวพังงาแล้ว ยังได้ร่วมตื่นเต้นยามเมื่อเดินชมวิวอยู่บนสะพานชมวิวพื้นกระจกใสแห่งนี้อีกด้วย

บียอนด์ สกายวอล์ก กับสะพานทางเดินกระจกใสลอยฟ้าริมทะเล ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในเมืองไทย
เสม็ดนางชี Feel All the Feelings

ปัจจุบันความโด่งดังของเสม็ดนางชีไม่เพียงเป็นที่รู้จักของคนไทย แต่ยังโด่งดังระบือไกลในฐานะจุดชมวิวระดับโลกอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเลือกปักหมุดมาชมบรรยากาศความสวยงามของที่นี่

นอกจากนี้ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดอย่าง Star Wars ได้เคยใช้ภาพบรรยากาศของบริเวณอ่าวพังงาไปผสมผสานเทคนิคพิเศษเนรมิตให้เป็นดาวเผ่าวู้กกี้

เสม็ดนางชี แลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ในพังงา
ส่วนแอนิเมชั่นเรื่อง “Raya and The Last Dragon” ก็ได้แรงบันดาลใจจากทัศนียภาพป่าเกาะของเสม็ดนางชี นำไปสร้างเป็นฉากอันน่าตื่นตาตื่นใจของแอนิเมชั่นเรื่องนี้

ขณะที่เสม็ดนางชีในภาพยนตร์โฆษณา Feel All the Feelings ที่ได้ลิซ่ามาชวนเที่ยวเมืองไทย ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความปังที่คาดว่าจะมีคนแห่มาเช็กอินตามรอยลิซ่ากันเป็นจำนวนมาก

นักท่องเที่ยวมาเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เสม็ดนางชีกันตั้งแต่เช้ามืด
เที่ยวเชื่อมโยง 2 แลนด์มาร์กระดับโลก

เสม็ดนางชีเป็นจุดชมวิวที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งบรรยากาศของท้องฟ้า สภาพแสง สภาพแวดล้อม และตำแหน่งของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาชมวิวทิวทัศน์ที่เสม็ดนางชีกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือป่าเกาะแห่งอ่าวพังงา ในมุมมองย้อนแสงแบบซิลลูเอท ซึ่งในบางเช้าหลังค่ำคืนที่ฝนพรำจะมีสายหมอกลอยอ้อยอิ่งบาง ๆ บริเวณป่าเกาะดูสวยงามน่าประทับใจไปอีกแบบ

จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี
ส่วนใครที่ชื่นชอบบรรยากาศการแคมป์ปิ้ง นอนดูดาวท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ไกลจากเสม็ดนางชีเป็นที่ตั้งของ “จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี” ที่นอกจากจะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวอ่าวพังงาที่สวยงาม และสามารถมองเห็นบริเวณเสม็ดนางชีได้แล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังได้รับการคัดเลือกจาก ททท. และ “สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ให้เป็น “เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล” (Dark Sky Properties) แห่งแรกของภาคใต้ เมื่อปี 2566 อีกด้วย

เขาพิงกัน
สำหรับใครที่เที่ยวชมความงามของเสม็ดนางชีแล้ว ยังติดใจในบรรยากาศของอ่าวพังงาก็สามารถทำกิจกรรม “ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา” จากการล่องเรือกับชุมชนที่ “ท่าเรือบ้านหินร่ม” หรือการล่องเรือกับบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ได้ ทั้งในแบบทัวร์ครึ่งวันและเต็มวัน

กิจกรรมล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา มีจุดน่าสนใจให้แวะเที่ยวชม อาทิ เกาะพนัก ถ้ำลอด เกาะละวะ เกาะห้อง (ขึ้นอยู่กับการจัดวางโปรแกรม) รวมถึง 3 จุดหลักต้องห้ามพลาดอห่งอ่าวพังงา คือ “เกาะปันหยี” หมู่บ้านลอยน้ำกลางทะเล “เขาพิงกัน” ที่เป็นผาหินเขาแผ่นเรียบ 2 ลูกตั้งเอนพิงกัน และไฮไลต์สำคัญคือ “เขาตาปู” กับลักษณะธรณีวิทยาของขุนเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาตั้งโดเด่นอยู่กลางทะเล

เขาตาปู หรือ เกาะ เจมส์ บอนด์
เขาตาปู เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กชื่อดังระดับโลกสุดคลาสสิกของพังงา ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์” ตอน “เพชฌฆาตปืนทอง” ในปี พ.ศ. 2517 (ผู้รับบทเจมส์บอนด์ในตอนนี้คือ “โรเจอร์ มัวร์”)

อิทธิพลของหนังเจมส์บอนด์ตอนนี้ได้หนุนส่งให้เขาตาปูมีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลก จนชาวต่างชาติเรียกขานเขาลูกนี้ว่า “เกาะ เจมส์ บอนด์” (James Bond Island) ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเขาตาปูและล่องเรือชมอ่าวพังงากันเป็นจำนวนมาก

มุมนั่งชิลล์ ชมวิวป่าเกาะ หน้าร้านกาแฟ
นั่นจึงทำให้วันนี้ทางจังหวัดพังงา ได้ผลักดันให้เสม็ดนางชีเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ เคียงคู่กับแลนด์มาร์กดั้งเดิมคือเขาตาปู ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวเชื่อมโยง 2 แลนด์มาร์กระดับโลก ตามรอย “ลิซ่า” และ “เจมส์บอนด์” ไปในทริปเดียวกันได้อย่างสบายๆ

มุมถ่ายรูป ผีเสื้อและดอกไม้
ค่าบริการ บียอนด์ สกายวอล์ก ผู้ใหญ่ 500 บาท/คน (มีเครดิตอาหารและเครื่องดื่มให้ 300) และโปรโมชั่น 200 บาท/คน (ไม่มีอาหาร-ข้อกำหนดเป็นไปตามที่สถานที่กำหนด) ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและช่วงเวลา ควรตรวจสอบก่อนเดินทางอีกครั้ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดพังงาเชื่อมโยงกับเสม็ดนางชีได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา โทร. 076 413 400

เสม็ดนางชี แลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ในพังงา

บียอนด์ สกายวอล์ก กับสะพานทางเดินกระจกใสลอยฟ้าริมทะเล ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในเมืองไทย



