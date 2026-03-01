3 มีนาคมนี้ เตรียมชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ปรากฏการณ์ “พระจันทร์สีเลือด”

3 มีนาคมนี้ วันมาฆบูชา เตรียมชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ที่จะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีแดงอิฐ หรือที่บางคนเรียกว่า “พระจันทร์สีเลือด (Blood Moon)”
ในคืนวันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 นี้ ดวงจันทร์จะเคลื่อนผ่านเข้าไปในเงาของโลกทั้งดวง ทำให้เราได้เห็นดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นเฉดสีสวยแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นสีแดงอิฐ แดงอมส้ม ส้มเข้ม หรือบางครั้งอาจออกน้ำตาลแดง
สำหรับประเทศไทย ดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกประมาณ 18:23 น. ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี และจะสังเกตได้ต่อเนื่องราว 39 นาที จนถึงประมาณ 19:02 น. สามารถชมได้ด้วยตาเปล่า ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
ส่วนใครอยู่กรุงเทพฯ ก็ไม่ต้องกังวล มองเห็นได้เช่นกัน ลองเลือกจุดที่ขอบฟ้าทิศตะวันออกโล่ง ๆ เช่น
สวนหลวง ร.9 – พื้นที่กว้าง มีมุมริมน้ำ
บริเวณใต้สะพานพระราม 8 – ได้ฉากสะพานสวย ๆ
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ – วิวแม่น้ำและเมือง
สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศ) – สนามหญ้ากว้าง ตั้งกล้องสะดวก
ทางด้านสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิด 5 จุดสังเกตการณ์หลัก ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ในคืนวันที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 18:00 - 22:00 น. มาชมปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” ในวันมาฆบูชา และดูวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจในคืนนั้น เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
