เพจดัง เทียบความเหมือน-ความต่าง “พั้นช์คุงกับหมูเด้ง”

เพจดัง “ขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง” หรือ ที่ใครๆรู้จักกันในนาม “พี่เบ๊นซ์” ผู้ดูเเลสัตว์ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยภาพความเหมือนกับความต่าง ระหว่าง “พั้นช์คุงกับหมูเด้ง” ลิงน้อยชื่อดังในญี่ปุ่นกับฮิปโปแคระซุปตาร์ชาวไทย
โดยเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง นำภาพการวิ่งไล่กอดขาผู้ดูแล และการอ้อนผู้ดูแลของพันช์คุง มาเปรียบเทียบกับหมูเด้ง (รวมถึง ขาหมู สมัยเด็ก) ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตได้เป็นอย่างดี
โดยโพสต์ภาพเปรียบเทียบจำนวน 2 ภาพ
ภาพแรกระบุว่า
หมูเด้งแค่อยากกอดขาเหมือนพันซ์คุง
พ่อจะวิ่งหนีทำไม 5555
ความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถทำให้ขาเราแหว่งได้ กับสัตว์ที่อ่อนโยน
ภาพที่สอง (เป็นภาพขาหมู) โดยระบุว่า
ก็เหมือนกันอยู่นะ ต่างกันแค่ไม่ได้ถือถัง