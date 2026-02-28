ติ่มซำโฮมเมดสไตล์คลาสสิก และสตรอว์เบอร์รี่เกาหลีสุดพรีเมียม ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) โรงแรมแลนด์มาร์คใจกลางกรุงเทพฯ ขอเชิญชวนคู่รัก ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ร่วมสัมผัสโปรโมชั่นสุดพิเศษจากหลากหลายห้องอาหาร ตลอดเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ ทั้งติ่มซำโฮมเมดสไตล์คลาสสิก และสตรอว์เบอร์รี่เกาหลีสุดพรีเมียม
Hong Kong Nostalgic Dim Sum & Dim Sum Basket Dinner
ตลอดสองเดือนนี้ ห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ (Pagoda Chinese Restaurant) พร้อมพานักชิมย้อนกลับสู่ยุคทองของอาหารกวางตุ้ง ผ่านประสบการณ์ “Hong Kong Nostalgic Dim Sum”ที่รังสรรค์อย่างประณีตโดย เชฟออสการ์ ปัน (Oscar Pun) หัวหน้าเชฟชาวฮ่องกงประจำห้องอาหาร และ เชฟหลิน หลุนหรือเชฟอลัน (Lin Lun) มาสเตอร์เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านติ่มซำ ถ่ายทอดสูตรต้นตำรับสไตล์ฮ่องกงแท้ คัดสรรวัตถุดิบพรีเมียม และใส่ใจในทุกรายละเอียด เปรียบเสมือนไทม์แคปซูลแห่งติ่มซำฮ่องกงที่คงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารจีนคลาสสิกไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับมื้อกลางวัน พบกับเมนูไฮไลต์ อาทิ ขนมจีบสไตล์แต้จิ๋วไส้หมูสับและผัก 9 ชนิด ฟองเต้าหู้ยัดไส้กระเพาะปลา ไก่ และเห็ด นึ่งอย่างพิถีพิถัน ซาลาเปาหมูสามชั้นกับเผือกปรุงรสซอสเต้าหู้แดง และเกี๊ยวกุ้งหมูแดงทอดซอสเจี๊ยนหลู ที่สะท้อนรสชาติและกลิ่นอายฮ่องกงอย่างแท้จริง
“Hong Kong Nostalgic Dim Sum”ให้บริการทุกวันมื้อกลางวัน เวลา 11.30 – 14.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 ราคาเริ่มต้น 180 บาท++ต่อเข่ง
สำหรับมื้อค่ำห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ นำเสนอ “Dim Sum Basket Dinner” รวมติ่มซำโฮมเมดพรีเมียม 12 ชิ้น เสิร์ฟในเข่งไม้แบบกวางตุ้งดั้งเดิม เมนูประกอบด้วย ขนมจีบหมูและกุ้งเสิร์ฟพร้อมเป๋าฮื้อทั้งตัว ฮะเก๋ากุ้ง ขนมจีบหมู กุ้ง และเห็ดหอม ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอน และเกี๊ยวนึ่งเห็ดทรัฟเฟิล เห็ดหอม ข้าวโพด และหน่อไม้ฝรั่ง
“Dim Sum Basket Dinner” ให้บริการทุกวันมื้อเย็น เวลา 18.00 – 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 ราคา 1,488 บาท++ต่อเข่ง
สำรองที่นั่งห้องอาหารพาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ได้ที่ https://bit.ly/pagodabangkokpr หรือ www.pagodabangkok.com
Korean Strawberry
ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ห้องอาหารอาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Akira Back Bangkok) ขอเชิญทุกท่านสัมผัสความพิเศษของโปรโมชั่น “Korean Strawberry” ฤดูกาลแห่งสตรอว์เบอร์รี่จากประเทศเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพเยี่ยม ซึ่งมีให้ลิ้มลองเพียงปีละครั้ง
สตรอว์เบอร์รี่เกาหลีโดดเด่นด้วยรสหวานฉ่ำ กลิ่นหอมสดชื่น และเนื้อสัมผัสนุ่มละมุน กลายเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ 4 เมนูของหวานสุดประณีตในสไตล์ซิกเนเจอร์ของ Akira Back ได้แก่ Strawberry Shortcake สตรอว์เบอร์รี่ชอร์ตเค้กเนื้อสปันจ์วานิลลาสูตรโฮมเมด พร้อมวิปครีมและคอมโพต Macaron Ice Cream เสิร์ฟคู่ซอลต์ครีมชีส ครีมชีสโยเกิร์ต และไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี่ Strawberry Panna Cotta เสิร์ฟกับไอศกรีมเบอร์รี่มิกซ์และซอสสตรอว์เบอร์รี่ และโคนไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี่พร้อมซอสเบอร์รี่
โปรโมชัน “Korean Strawberry” ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2569 ราคาเริ่มต้นเพียง 120 บาท++ต่อเมนู
สำรองที่นั่งห้องอาหาร Akira Back Bangkok https://bit.ly/akirabackbangkokpr หรือ www.akirabackbangkok.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์คได้ที่ www.bangkokmarriottmarquisqueenspark.com
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้:
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/bangkokmarriottmarquis
อินสตาแกรม: @marriottmarquisbkk
อีเมล: restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
โทร:0-2059-5999
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline