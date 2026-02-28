ดื่มด่ำ “ข้าวแช่เจ้าพระยา” สำรับฤดูร้อนอันวิจิตร ณ ห้องอาหาร เดอะ สยาม ที รูมท์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เดอะ สยาม ที รูมท์ ห้องอาหารไทยบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เชิญทุกท่านสัมผัสเสน่ห์แห่งฤดูร้อนผ่าน “ข้าวแช่เจ้าพระยา” สำรับไทยคลาสสิกที่สืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมราชสำนัก พร้อมดื่มด่ำทัศนียภาพอันงดงามของสายน้ำเจ้าพระยา
ตลอดเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ ทางห้องอาหารนำเสนอชุดข้าวแช่ตามฤดูกาลที่รังสรรค์อย่างประณีต โดดเด่นด้วยข้าวหอมเรียงเม็ดสวยในน้ำลอยดอกไม้กลิ่นละมุน ผสานองค์ความรู้จาก 3 ตำรับต้นแบบของครูอาหารไทยผู้ทรงคุณค่า อันสะ ท้อนพัฒนาการของศาสตร์อาหารไทยผ่านกาลเวลา ได้แก่ ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร, อาจารย์ประดิษฐ์ ไทยานนท์ นนท์ และ หม่อมหลวงเติบ ชุมสาย
เริ่มต้นด้วยของว่างโบราณ ม้าฮ่อวอลนัท เสิร์ฟคู่เครื่องดื่มน้ำชะเอมเทศผสมมะขามป้อม เพิ่มความสดชื่นก่อนเข้าสู่สำ รับหลัก ข้าวแช่ในน้ำลอยดอกไม้ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงตำรับวิจิตร อาทิ พริกหยวกสอดไส้หมูกุ้ง ไข่แพร ที่ย่างหอมถ่าน ห่อด้วยไข่ฟู พริกแห้งสอดไส้ปลาแซลมอนผัด ลูกกะปิปลาช่อนชุบทอด หอมใหญ่สอดไส้เนื้อปู มะเขือยาวสอดไส้ปลา ปลาใบฉาบหวาน ปลายี่สนผัดหวาน ยำมะปรางอ่อน รสเปรี้ยวหวานสดชื่น ไชโป๊ผัดกะทิหวาน หมูฝอยหวานหอมเจียว เนื้อฝอยหวานลูกผักชี หอมแดงสอดไส้ไก่ ไข่แดงเค็บชุบทอด กุ้งแก้ว ปลาหมึกวงฉาบเค็มพริกแห้ง และ ผักแนมแกะ ปิดท้ายสำรับด้วยของหวานอย่าง วุ้นดอกไม้น้ำผึ้งกับสามแช่ เติมเต็มมื้ออาหารอย่างสมบูรณ์แบบ
สำรับข้าวแช่เจ้าพระยาพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 12.00 – 16.00 น. ในราคา 899 บาท++ต่อท่าน และแบบบรรจุกล่องกลับบ้านในราคา 1,280 บาท++
ร่วมสัมผัสความงดงามของอาหารไทยตำรับชั้นครู ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ที่ เดอะ สยาม ที รูมท์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
สมาชิกแมริออท บอนวอยรับส่วนลดตามปกติ
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่าน https://sevn.ly/xA680Zen
หรือติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์: www.thesiamtearoom.com/asiatique-branch
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/siamtearoom
อินสตาแกรม: www.instagram.com/thesiamtearoom/
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์ @thesiamtearoom
