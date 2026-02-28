Tokudai Chashu ชาชูพรีเมียมไซส์ยักษ์ พร้อม 7 เมนูใหม่ ที่ “ไทโชเต”

“ไทโชเต” เปิดตัว Tokudai Chashu ชาชูพรีเมียมไซส์ยักษ์ นุ่มละลายในปาก พร้อมเสิร์ฟ 7 เมนูใหม่ที่สายกินห้ามพลาด
ร้านไทโชเต (Taishotei) ราเมนต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สานต่อตำนานความอร่อยกว่า 10 ปี พร้อมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ด้วยแคมเปญ "Tokudai Chashu" ยกระดับวัตถุดิบพรีเมี่ยมด้วยหมูชาชูชิ้นใหญ่พิเศษแบบเต็มคำ นุ่มละมุนด้วยเทคนิคการตุ๋นสูตรเฉพาะตัว สัมผัสความฟินจัดเต็มถึง 7 เมนูไฮไลท์ที่ชูจุดเด่นด้วยชามยักษ์ ให้คุณได้แชร์ความอร่อยกับเพื่อนหรือคนรู้ใจ ในราคาเริ่มต้นเพียง 99 - 599 บาท ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2569
เมนูแนะนำ อาทิ
ไจแอนท์ ชาชู สไปซี่ราเมน (599 บาท): ที่สุดของความอลังการ! ราเมนซุปเผ็ดจัดจ้าน ท็อปด้วยชาชูไซส์ยักษ์พร้อมซอสสูตรเฉาะเผ็ดร้อนกำลังดีและไข่ต้มอาจิทามะเยิ้มๆกำลังดี
โทคุได ทงคตสึ ชาชูเมน (249 บาท): ราเมนูรสชาติกลมกล่อม หอมน้ำซุปทงคตสึ ครบครันไข่ต้มอาจิทามะและสาหร่ายญี่ปุ่น
มะจิเดส ซูเปอร์สไปซี่ สึเคเมน (299 บาท): สึเคเมนยอดฮิต เอกลักษณ์เส้นนุ่มเด้ง จุ่มซุปเข้มข้นเผ็ดร้อนแรงระดับ 'มะจิเดส'
โวลคาโน่ มิโสะ ชาชูเมน (249 บาท): ราเมนที่ผสมผสานซุปมิโสะรสร้อนแรงดั่งภูเขาไฟโวลคาโน่ พร้อมหมูชาชูนุ่มๆ
ข้าวผัดชาชู (179 บาท): ข้าวผัดชาชูหอมกลิ่นกระทะ และ ชาชูโรลคำโต (169 บาท) อร่อยเพลินจนหยุดไม่ได้
(ราคาอาหารไม่รวมค่าบริการ 10% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
มาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยกับราเมนสไตล์ญี่ปุ่น ซดน้ำซุปสะใจเอกลักษณ์ช้อนโตกว่าที่ใด พร้อมเปิดตัว Tokudai Chashu ชาชูพรีเมี่ยมไซส์ยักษ์ นุ่มละลายในปาก ให้คุณแชร์ความสุขแสนอร่อยกับมื้อพิเศษ ทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยือนอิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกันที่ ร้าน "ไทโชเต" ณ ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น.
สำรองความอร่อย โทร. 02-833-4284 หรือ 064-184-7108 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก: TaishoteiRamen และอินสตาแกรม: taishotei_ramen
