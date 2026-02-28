“เป็ดหงส์” สัตว์ป่าหายาก เพิ่มกว่าพันตัวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ จ.สงขลา เตรียมดันเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ฯ

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เผยความสำเร็จการฟื้นฟูประชากร “เป็ดหงส์” สัตว์ป่าหายากในพื้นที่ระโนด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ จ.สงขลา พบพุ่งสูงกว่า 1,000 ตัว จากเดิมในช่วงปี 2560 - 2561 โดยพื้นที่แห่งนี้เริ่มพบการปรากฏตัวของเป็ดหงส์ครั้งแรกเพียง 5 ตัวเท่านั้น เตรียมดันเป็นต้นแบบการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของประเทศไทย หลังได้รับรายงานการแพร่ขยายพันธุ์ของ "เป็ดหงส์" ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสถานะหาดูยากในปัจจุบัน โดยพบว่าประชากรเป็ดหงส์มีการรวมกลุ่มเป็นฝูงขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ถือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการทำงานเชิงรุกที่บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม
ด้านรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ นางมนัส อินชุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ ระบุว่าจากการลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่และมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ณ บริเวณหมู่ 2 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวของเอกชนครอบคลุมเนื้อที่กว่า 314 ไร่ พบข้อมูลที่น่าประทับใจว่าปัจจุบันมีจำนวนเป็ดหงส์อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นและสะท้อนถึงความปลอดภัยของแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ดังกล่าว
หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2560 - 2561 พื้นที่แห่งนี้เริ่มพบการปรากฏตัวของเป็ดหงส์ครั้งแรกเพียง 5 ตัวเท่านั้น การที่ประชากรนกหายากชนิดนี้สามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์จนมีจำนวนหลักพันได้ในเวลาไม่กี่ปี จึงถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นผลสัมฤทธิ์จากการเฝ้าระวังและสร้างความเข้าใจกับคนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการต่อจากนี้ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ ยืนยันว่าทางเขตฯ ได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก ทั้งการจัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับการสำรวจประชากรเชิงลึกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการ
นอกจากนี้ยังเตรียมขยายผลสู่การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ในวงกว้าง โดยมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะช่วยคุ้มครอง
สัตว์ป่าหายากแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนในการร่วมเป็นหูเป็นตาดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าของท้องถิ่นสืบต่อไป
