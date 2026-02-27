ข่าวร้ายในเดือนแห่งความรัก ซุ้มโค้งผาหินริมทะเล “Lovers’ Arch” ในอิตาลีพังถล่ม

ซุ้มโค้งหินริมทะเลอันเลื่องชื่อของอิตาลี ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “Lovers’ Arch” จุดหมายปลายทางยอดนิยมของคู่รัก ได้พังถล่มลงท่ามกลางพายุรุนแรงที่พัดถล่มชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา นับเป็นข่าวร้ายที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติพังถล่มไปอีกแห่งแบบไม่มีวันหวนคืน
ในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา โขดหินซุ้มโค้งชื่อดังในภูมิภาคปูเกลีย (Puglia) ของอิตาลี ได้พังถล่มลงมา เหตุการณ์นี้ทำให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่ผูกพันกับสถานที่แห่งนี้รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง
ซุ้มโค้งหินแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ Faraglioni di Sant’Andrea บนหน้าผาหินริมชายฝั่งซาเลนโต ทางตอนใต้ของอิตาลี ซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะคล้าย “ส้นรองเท้า” ของคาบสมุทรอิตาลี สถานที่แห่งนี้ดึงดูดคู่รักจากทั่วสารทิศมานานหลายศตวรรษ โดยผู้มาเยือนมักใช้พื้นที่ใต้ซุ้มโค้งเป็นสถานที่ขอแต่งงาน จูบแรก หรือเฉลิมฉลองความรัก เพราะตามตำนานท้องถิ่นเชื่อกันว่า คู่รักที่จูบกันใต้ซุ้มโค้งแห่งนี้จะมีความรักที่ยั่งยืนตลอดไป
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจมีส่วนทำให้เกิดสภาพอากาศรุนแรงที่ซัดกระหน่ำพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้ซุ้มโค้งหินแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของแลนด์มาร์กแห่งนี้มีมานานแล้ว โดยเมื่อ 2 ปีก่อน ทางการท้องถิ่นได้ยื่นขอเงินสนับสนุนราว 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ไม่สามารถได้รับงบประมาณดังกล่าว
เหตุการณ์การพังถล่มของซุ้มโค้งเกิดขึ้นหลังจากพื้นที่ทางตอนใต้ของอิตาลีเผชิญกับพายุรุนแรงติดต่อกันหลายสัปดาห์ ในเกาะซิซิลี โดยขณะนี้ เศษซากของซุ้มโค้งที่พังลงได้ถูกปล่อยให้คลื่นทะเลพัดพาออกสู่ทะเล
ซุ้มโค้งหินดังกล่าวก่อตัวขึ้นจากแรงลมและคลื่นทะเลที่กัดเซาะหน้าผาหินแคลคาเรไนต์บริเวณทะเลเอเดรียติกเป็นเวลาหลายศตวรรษ เดิมทีพื้นที่นี้เคยถูกใช้เป็นจุดสังเกตการณ์เพื่อเตือนภัยโจรสลัด ก่อนจะกลายเป็นสถานที่โรแมนติกสำหรับคู่รักตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18
ทั้งนี้ เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน เคยเกิดขึ้นมาแล้วเกือบสิบปีก่อนที่ประเทศมอลต้า ในปี ค.ศ.2017 เมื่อซุ้มประตูหินธรรมชาติ “Azure Window” แลนด์มาร์กระดับโลกของมอลตาก็พังถล่ม
ซุ้มประตูหินธรรมชาติอันโด่งดังที่มอลต้านั้น เคยปรากฏในภาพยนตร์และซีรีส์ระดับโลกหลายเรื่อง รวมถึง Clash of the Titans, The Odyssey และ Game of Thrones ซึ่งครั้งนั้นก็สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวมอลตาและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เคยหลงใหลในความงดงามของสถานที่
