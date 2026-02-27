“Tomorrowland Thailand” จัดเต็ม 6 เวทีใหญ่ พร้อมเปิดตัวเวทีสุดอลังเฉพาะที่ไทยเท่านั้น

ททท. ตอกย้ำภาพลักษณ์ World Class Event Hub Destination ดึง Tomorrowland เทศกาลดนตรีระดับโลกจากเบลเยียมสู่ประเทศไทย จัดเต็มรูปแบบ 6 เวทีสุดอลังการ และนับเป็นครั้งแรกในเอเชียที่เวทีไอคอนิคอย่าง CORE และ Freedom จะถูกนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเอเชีย พร้อมการเปิดตัวเวทีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่ Tomorrowland Thailand เท่านั้น กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11–13 ธันวาคม 2569 ณ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี บัตรเข้าชมงานเปิดจำหน่ายในวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษัท WE Are One World จังหวัดชลบุรี และสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมแถลงข่าวการจัดงาน Tomorrowland Thailand เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับตำนานจากเบลเยียมอย่างเป็นทางการ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11–13 ธันวาคม 2569 ณ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติ
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. เดินหน้ากลยุทธ์ Value over Volume ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงผ่านงานอีเวนต์ระดับโลก ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Tomorrowland Thailand ถือเป็น Game Changer สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น Global Festival Hub ได้อย่างเด่นชัด
ซึ่งประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างครบครัน และนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานวันละ50,000 คน โดยมากกว่าร้อยละ 60 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,426 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 5,300 ล้านบาทต่อปี
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท. มุ่งส่งเสริม Event Marketing เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น World Class Event Hub Destination โดยการดึงอีเวนต์ระดับโลกมาจัดในประเทศไทย ซึ่งการได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tomorrowland Thailand ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการจัดเทศกาลเต็มรูปแบบในเอเชียครั้งแรก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพันธมิตรระดับโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนพลังของความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ
โดย ททท. เชื่อว่า Tomorrowland Thailand จะเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างสมดุลในระยะยาว คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มาสัมผัสประสบการณ์ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวไทย อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์คุณภาพ พร้อมยกระดับและสร้างความหลากหลายให้โครงสร้างตลาดท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
Tomorrowland Thailand กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11–13 ธันวาคม 2569 ณ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด Conscienciaเชื่อมโยงงานเทศกาลในเบลเยียม ไทย และบราซิลเข้าด้วยกันผ่านจักรวาลเรื่องราวเดียว โดยมีแก่นหลัก คือ การนำเสนอแนวดนตรีและเทคนิคที่สะท้อน “6 อารมณ์ดั้งเดิมของมนุษย์” ได้แก่ ความพิศวง ความรัก ความโกรธ ความสุข ความปรารถนา และความเศร้า
ภายในงานพบกับอาณาจักร Tomorrowland เต็มรูปแบบ 6 เวทีสุดอลังการเพื่อต้อนรับแฟนดนตรีจากทั่วโลก ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน อัดแน่นความยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงจากหลากหลายเวที โดยเฉพาะเวทีหลักระดับตำนาน Mainstage และนับเป็นครั้งแรกในเอเชียที่เวทีไอคอนิคอย่าง CORE และ Freedom จะถูกนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเอเชียพร้อมการเปิดตัวเวทีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่ Tomorrowland Thailand เท่านั้น
นอกจากนี้ภายในงานยังจัดเตรียม Hotel Package รวมที่พักพร้อมบัตรเข้างาน Full Madness Pass (3 วัน) และบริการรถรับส่งระหว่างโรงแรมและพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทางWorldWide Ticket Sale
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานบัตรเข้าชมงานเปิดจำหน่ายในวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีจำนวน 4 รูปแบบ WorldWide Ticket แบบ Day Pass (1 วัน), Comfort (VIP) Pass (1 วัน), Full Madness Pass (3 วัน) และ Full Madness Comfort (VIP) Pass ผ่านช่องทาง WorldWideTicket Sale
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดรายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมงาน Tomorrowland Thailand ได้ที่ Website: https://thailand.tomorrowland.comInstagram: www.instagram.com/TomorrowlandThailandTikTok: www.tiktok.com/@tomorrowland_thailandFacebook: www.facebook.com/thailand.tomorrowland X (Twitter): www.x.com/tmlthailand_
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline