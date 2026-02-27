ททท.น่าน ชวนเที่ยวงานหกเป็งแช่แห้ง ไหว้สาพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2569

สุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันมาฆบูชา ชวนเที่ยวเมืองน่าน งานหกเป็งแช่แห้งฯ ปี 2569 เต็มอิ่มกับกิจกรรมวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน ชวนเที่ยว เช็กอิน ถ่ายภาพ สัมผัสเสน่ห์เมืองน่าน กับสีสันยามค่ำคืน ใน งานหกเป็งแช่แห้งไหว้สาพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2569 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 (วันมาฆบูชา) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. ของทุกวัน ณ บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ.น่าน
สำหรับงานนี้เป็นการสืบสานศรัทธา บูชาพระธาตุปีเถาะ (วัดพระธาตุแช่แห้ง) ชมความงามขบวนแห่ 15 อำเภอ พร้อมพบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม และการแสดงมหรสพ ตลอด 7 วัน 7 คืน
ชวนเชิญนักท่องเที่ยวมาร่วมสืบสานศรัทธา เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรม และสัมผัสเสน่ห์เมืองน่านอย่างใกล้ชิด
ตลอดช่วงการจัดงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ : วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ เช่น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
- พิธีบวงสรวงพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
- บวงสรวงเทวดาอารักษ์บ้าน อารักเมือง
- การประกวดตุง 12 ราศี
- การประกวดประดิษฐ์โคม
- รำวงย้อนยุค
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
- พิธีบวงสรวงพระมหาธาตุเจ้าตะโก้ง
- ประกวดบายศรีสู่ขวัญ
- ประกวดต้นกุ่มต้นดอก
- ประกวดรำวงมะเก่า
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
- พิธีบวงสรวงสักการะบูชา“พระเจ้าทันใจแช่แห้ง“
- ประกวดทําตาแหลว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
- พิธีบวงสรวงพระมหาธาตุเจ้าเกษแก้วจุฬามณี
- ประกวดแกงแคไก่เมือง
- ประกวดกวนข้าวทิพย์
- ประกวดตีกลองยาว
วันที่ 1 มีนาคม 2569
- พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพญาครานเมือง
- ประกวดจักสาน
- ประกวดไป่ตอก
- แข่งเรือ 12 ฝีพาย (บริเวณหนองน้ำครก มวงตึ๊ด)
วันที่ 2 มีนาคม 2569
- พิธีบวงสรวงสักการะองค์เจ้าหลวงเท้าขาก่าน
- ประกวดขบวนแห่ 15 อําเภอ
- ประกวดฆ้องกลองล่องน่าน / ฟ้อนล่องน่าน
- ประกวดตีกลองปูจา
วันที่ 3 มีนาคม 2569 (วันมาฆบูชา)
- พิธีทำบุญตักบาตร
- พิธีเวียนเทียน
- ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องมัธยม
ประกวดบอกไฟดอก
