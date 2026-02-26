โซเชียลเดือด ป้าญี่ปุ่นเดินชนเด็กไต้หวันล้มกระเด็นกลางแยกชิบูย่า

กลายเป็นดราม่าจากไวรัลร้อนๆประจำวันนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวไต้หวันรายหนึ่ง โพสต์คลิปลูกสาวถูกมนุษย์ป้าอารมณ์ร้อนชาวญี่ปุ่น เจตนาเดินชนจนเด็กน้อยล้มกระเด็นบนแยกชิบูย่า ทางม้าลายชื่อดังในโตเกียว โดยเหตุการณ์นี้เสียงยังแตกเป็นสองฝั่ง
ผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ “peipeilin527” ซึ่งเป็นคุณแม่ชาวไต้หวัน โพสต์คลิปที่สร้างดราม่าร้อนๆ เมื่อเหตุการณ์ในคลิป คือ ลูกสาววัยประถม โพสท่าถ่ายรูปบนทางเดินข้ามแยกชิบูย่า ซึ่งเป็นจุดเช็กอินชื่อดังระดับโลกในโตเกียว แต่ในคลิปจะเห็นได้ว่า มีหญิงวัยกลางคนชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง เดินมาชนโดยเจตนาใช้ศอกกระแทกด้านหลัง จนเด็กน้อยล้มกระเด็นหลุดเฟรมไปเลย
งานนี้โซเชียลร้อนเป็นไฟ และมีความเห็นแบ่งเป็นสองมุมมอง โดยสรุปจากความเห็นจากโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งในอินสตาแกรม, Threads, X และเฟซบุ๊ก
ในฝั่งที่ไม่เห็นด้วย ส่วนมากมองว่าแยกชิบูย่า เป็นแยกที่มีปริมาณผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมากมายมหาศาล และยังเป็นจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะ หยุดถ่ายภาพ หากไม่เป็นการทำการรบกวนมากเกินไป ผู้คนที่เดินข้าม ก็มักหลบหลีกไปตามปกติ
บ้างก็สังเกตว่า มนุษย์ป้ารายนี้เดินตรงมาคล้ายมีเจตนา และการชนยังเป็นการเอาศอกกระแทก ทั้งๆที่เด็กน้อยยืนอยู่กับที่ รวมทั้งอีกหลายความเห็นที่มองว่า ไม่ว่าจะรำคาญหรือไม่พอใจนักท่องเที่ยวยังไง ก็สามารถเดินเลี่ยงไปเฉยๆได้ ไม่ควรทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
ในส่วนโซเชียลมีเดียที่ไม่เชิงเห็นด้วย แต่ก็ไม่เข้าข้างคุณแม่ชาวไต้หวัน มักเป็นความเห็นจากคนญี่ปุ่น ที่แสดงความเห็นโดยรวมๆว่า การข้ามถนนที่แยกชิบูย่า ควรต้องระมัดระวัง ไม่ควรกีดขวางทางเดินของคนทั่วไป ซึ่งนัยหนึ่งมีหลายคนวิเคราะห์ว่า เป็นกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยว ที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อย มักแสดงออกบ่อยๆ