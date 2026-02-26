มิติใหม่! แต่งตัวตีม “มหาเวสสันดรชาดก” เข้าประชุมงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

ชมภาพบรรยากาศงานประชุมกรมการจังหวัดร้อยเอ็ดเดือนนี้ ที่เจ้าหน้าที่ต่างแต่งตัวจัดเต็มในธีม “มหาเวสสันดรชาดก” เข้าร่วมการประชุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2569
เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โพสต์ภาพชมภาพบรรยากาศงานประชุมกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมให้ข้อมูลว่า
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างสีสันมิติใหม่ให้กับการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2569 ด้วยการแต่งกายชุด "ชูชก" นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พร้อมใจกันแต่งกายเป็นตัวละครสำคัญในมหาเวสสันดรชาดก อาทิ พระเวสสันดร กัณหา-ชาลี
รวมถึงน้องกมลรัตน์ ศรีอาภรณ์ นางสาวไทยร้อยเอ็ด ประจำปี 2569 ที่ร่วมแต่งกายในชุด "พระนางมัทรี" อย่างงดงาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ Soft Power และสร้างบรรยากาศก่อนเข้าสู่งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2569 ที่ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2569 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และบริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
บรรยากาศก่อนการประชุมเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีการมอบเงินการกุศล “รำวงคนร้อยเอ็ด” รวม 140,000 บาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำว่า การแต่งชุดตัวละคร เพื่อสร้าง Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยวและสะท้อนความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2569 ที่จะจัดขึ้น ณ สวนสมเด็จ
สำหรับการประชุมได้มีการหารือข้อราชการสำคัญ การเตรียมงานรัฐพิธี และติดตามผลงานศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมนัดหมายประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 30 มีนาคม 2569 เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง
