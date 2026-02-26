xs
มก.กำแพงแสน เตือนนักท่องเที่ยว “อย่าดึง อย่ารั้ง อย่าหักกิ่ง” ชมพูพันธุ์ทิพย์ หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ช่วงเวลาต้นปีรับฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม บานสะพรั่งจนเปรียบได้กับเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกไม้ อย่างไรก็ตาม วันนี้ ทางแฟนเพจของมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกมาเตือนนักท่องเที่ยว หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม อย่างการดึงรั้งกิ่งเพื่อมาถ่ายรูป จนเกิดความเสียหาย

ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันนี้ (26 ก.พ. 2569) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตือนนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ “อย่าดึง! อย่ารั้ง! อย่าหักกิ่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์” โดยแฟนเพจของมหาวิทยาลัย โพสต์ภาพดอกไม้ที่หลุดร่วงจากกิ่ง และกิ่งที่เสียหาย พร้อมระบุว่า

ภาพที่เห็นเกิดจากการที่นักท่องเที่ยว "จับช่อดอก โน้มกิ่ง รั้งกิ่ง” แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีป้ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอความร่วมมือแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้ดอกหลุดร่วง กิ่งหักเสียหาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะคะ

เพื่อนๆ พี่ๆ พบเห็น นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมดังกล่าว ช่วยเป็นกระบอกเสียง บอกกล่าวกันได้นะคะ

ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่มาเยี่ยมชม พกร่ม หมวก มาด้วยนะคะ อากาศเริ่มร้อนแล้ว และขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง "อย่าดึง! อย่ารั้ง! อย่าหักกิ่งน้อลๆน๊า “น้อลฯกิ่งเปราะและหักง่ายมากๆ ให้เพื่อนที่มาทีหลังได้ถ่ายรูปกะน้องด้วยนะจ๊ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-351540 (จ-ศ / 08.30-16.30)

ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน