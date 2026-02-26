มก.กำแพงแสน เตือนนักท่องเที่ยว “อย่าดึง อย่ารั้ง อย่าหักกิ่ง” ชมพูพันธุ์ทิพย์ หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ช่วงเวลาต้นปีรับฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม บานสะพรั่งจนเปรียบได้กับเทศกาลท่องเที่ยวชมดอกไม้ อย่างไรก็ตาม วันนี้ ทางแฟนเพจของมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกมาเตือนนักท่องเที่ยว หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม อย่างการดึงรั้งกิ่งเพื่อมาถ่ายรูป จนเกิดความเสียหาย
วันนี้ (26 ก.พ. 2569) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตือนนักท่องเที่ยว ขอความร่วมมือ “อย่าดึง! อย่ารั้ง! อย่าหักกิ่ง ชมพูพันธุ์ทิพย์” โดยแฟนเพจของมหาวิทยาลัย โพสต์ภาพดอกไม้ที่หลุดร่วงจากกิ่ง และกิ่งที่เสียหาย พร้อมระบุว่า
ภาพที่เห็นเกิดจากการที่นักท่องเที่ยว "จับช่อดอก โน้มกิ่ง รั้งกิ่ง” แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีป้ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอความร่วมมือแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้ดอกหลุดร่วง กิ่งหักเสียหาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะคะ
เพื่อนๆ พี่ๆ พบเห็น นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมดังกล่าว ช่วยเป็นกระบอกเสียง บอกกล่าวกันได้นะคะ
สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่มาเยี่ยมชม พกร่ม หมวก มาด้วยนะคะ อากาศเริ่มร้อนแล้ว และขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง "อย่าดึง! อย่ารั้ง! อย่าหักกิ่งน้อลๆน๊า “น้อลฯกิ่งเปราะและหักง่ายมากๆ ให้เพื่อนที่มาทีหลังได้ถ่ายรูปกะน้องด้วยนะจ๊ะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034-351540 (จ-ศ / 08.30-16.30)