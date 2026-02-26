“ไทย” ติด 1 ใน 20 “ประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก 2026” โดย Architectural Digest

สื่อดังระดับโลกด้านการออกแบบ ยกให้ “ไทย” ติด Top 20 “ประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก ประจำปี 2026” ชี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มคนทำงานอิสระที่ทำได้ผ่านออนไลน์ และยังเต็มไปด้วยสีสันด้านการออกแบบ
Architectural Digest สื่อด้านการออกแบบระดับนานาชาติ ที่นำเสนอผลงานของสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำ อธิบายการจัดอันดับนี้ว่า สถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง การวางผังเมืองที่ก้าวล้ำ และวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ คือ องค์ประกอบสำคัญของประเทศที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก แม้ฉากทัศน์ด้านศิลปะและการออกแบบอาจไม่ได้สะท้อนโดยตรงผ่านตัวเลข GDP หรืออำนาจทางทหาร แต่การให้ความสำคัญกับดีไซน์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการรวบรวมรายชื่อประเทศที่เหมาะสำหรับ “คนรักงานออกแบบ” โดยอ้างอิงจากหลายสถาบันจัดอันดับระดับโลก
โดยมีจุดตั้งต้นของการคัดเลือกมาจากรายชื่อประเทศที่ดีที่สุดในโลกของ U.S. News & World Report ซึ่งคัดเลือก 20 ประเทศเด่นด้านการออกแบบจากทั้งหมด 89 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ นอกจากนี้ ยังพิจารณาข้อมูลจากการจัดอันดับคุณภาพชีวิตปี 2026 ของ Astons รายชื่อ 10 ประเทศน่าอยู่ล่าสุดของ Global Citizen Solutions และการประเมินของ World Population Review ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและสถิติโลกอย่างรอบด้าน
20 ประเทศน่าอยู่อาศัยที่สุดในโลก 2026 โดย Architectural Digest ได้แก่
สวิตเซอร์แลนด์
ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
สวีเดน
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
นิวซีแลนด์
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
เนเธอร์แลนด์
สิงคโปร์
อิตาลี
เกาหลีใต้
ฟินแลนด์
ไอซ์แลนด์
ลักเซมเบิร์ก
ประเทศไทย
บราซิล
เม็กซิโก
สำหรับ ประเทศไทย ซึ่งติดโผในลำดับที่ 18 นั้น Architectural Digest ระบุเหตุผลว่า ด้วยค่าครองชีพที่อยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปตะวันตก ประเทศไทยจึงก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของกลุ่มคนทำงานอิสระที่ทำได้ผ่านออนไลน์ (Digital Nomads) จากทั่วโลก
สำหรับผู้หลงใหลในงานออกแบบ ประเทศไทยเปิดพื้นที่ให้สัมผัสทั้งความงดงามของวัดพุทธอันวิจิตรตระการตา ควบคู่กับการสำรวจงานออกแบบร่วมสมัยในศูนย์สร้างสรรค์ระดับประเทศอย่าง Thailand Creative & Design Center ใจกลางกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ” ของยูเนสโก ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ASA Architect Expo มหกรรมสถาปัตยกรรมชื่อดัง, STYLE Bangkok งานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของเอเชีย หรือ Bangkok Design Week เทศกาลออกแบบที่ดึงดูดผู้ร่วมงานจากทั่วโลก ด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป การจัดแสดงงานทดลองเชิงสร้างสรรค์ และตลาดอาหาร
