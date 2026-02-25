สวนสัตว์อิจิคาวะชี้แจงปม “สุขภาพลิง” - สภาพแวดล้อม “ภูเขาลิง” และ “พั้นช์คุง”

ภายหลังมีผู้มาเยือนจำนวนมากเดินทางมายัง Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens เพื่อชม “พั้นช์” หรือ พั้นช์คุง ลูกลิงมาคาเคะที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทางสวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับสุขภาพของลิงญี่ปุ่นภายในฝูง รวมถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดแสดง
กรณีขนร่วงในลิงบางตัว
สวนสัตว์ระบุว่า มีลิงบางส่วนในฝูงแสดงอาการขนร่วงอย่างเห็นได้ชัด (alopecia) พร้อมกล่าวขออภัยต่อผู้เยี่ยมชมที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
จากการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ ปริมาณอาหารที่ลิงได้รับและน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และไม่พบอาการป่วยชัดเจน สาเหตุหลักที่คาดการณ์คือพฤติกรรมการเล็มขนกันมากเกินไป
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ 3 รายได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางแก้ไขและทดสอบมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะและการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเหมาะสมในฝูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ลิงมักรวมกลุ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อรักษาความอบอุ่น ส่งผลให้ใช้เวลาเล็มขนกันมากขึ้น และทำให้อาการขนร่วงเด่นชัดขึ้นตามฤดูกาล
ทางสวนสัตว์ระบุว่าจะยังคงศึกษาข้อมูลและทดลองแนวทางปรับปรุงต่อไป โดยอ้างอิงกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สภาพแวดล้อมของ “ภูเขาลิง”
เกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดแสดง “ภูเขาลิง” ทางสวนสัตว์ยอมรับว่ารับทราบความคิดเห็นที่หลากหลายจากสาธารณชน
แถลงการณ์ย้ำว่า สวัสดิภาพสัตว์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของลิงอย่างต่อเนื่อง ด้านหลังพื้นที่จัดแสดงมีห้องพัก 4 ห้องที่เปิดให้ใช้งานตลอดเวลา แม้ผู้เยี่ยมชมจะมองไม่เห็น พั้นช์คุงเองก็ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่หลบพักเมื่อจำเป็น
นอกจากนี้ ต้นไม้จำนวนมากที่จัดวางเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม (environmental enrichment) ได้กลายเป็นอุปกรณ์เล่นที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับลิงวัยอ่อนรวมถึงพั้นช์คุงทางสวนสัตว์ระบุว่า ยังคงแสวงหาแนวทางที่ดีที่สุดในการปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พั้นช์คุง อยู่ระหว่างกระบวนการปรับตัวเข้าสู่ฝูง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลันอาจสร้างความเครียดแก่ลิงในฝูง และเพิ่มความเสี่ยงที่พั้นช์คุงจะถูกกลั่นแกล้ง ด้วยเหตุนี้ สวนสัตว์จึงให้ความสำคัญกับการช่วยให้พั้นช์คุงสามารถเป็นสมาชิกของฝูงได้อย่างปลอดภัย ควบคู่กับการปรับปรุงสุขภาวะของลิงทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้
แถลงการณ์ทิ้งท้ายด้วยการขอความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสาธารณชนต่อพั้นช์คุง และลิงตัวอื่นๆ ในฝูง โดยย้ำว่าการติดตามสังเกตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิด จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดมาตรการปรับปรุงในอนาคต