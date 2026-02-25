“ผัดกะเพราของไทย” คว้าอันดับหนึ่ง จาก “100 เมนูผัด ที่ดีที่สุดของเอเชีย” ผัดไทย ก็คว้าอันดับ 8

“ผัดกะเพรา” อร่อยจนคว้าอันดับหนึ่ง จาก 100 เมนูผัดที่ดีที่สุดของเอเชีย โดย Taste Atlas สื่อด้านอาหารชื่อดัง โดยเมนูอื่นๆของไทย เช่น ผัดไทย ผัดซีอิ๊ว ผัดขี้เมา ก็ติดใน Top 20
TasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก จัดอันดับในหมวด “100 เมนูผัด ที่ดีที่สุดของเอเชีย” (Top 100 Asian Stir-fry Dishes) เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งปรากฏว่า “ผัดกะเพราของไทย” คว้าอันดับหนึ่งไปครอง
โดยระบุว่า ผัดกะเพราเป็นอาหารไทยดั้งเดิมที่นำเนื้อสับหรืออาหารทะเลมาผัดกับใบกะเพราและส่วนผสมอื่นๆ เช่น หอมแดง กระเทียม และพริก ปรุงรสด้วยซีอิ๊ว น้ำตาล และน้ำปลา โดยปกติเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ไข่ดาว และน้ำปลาแยกต่างหาก ที่น่าสนใจคือ ผัดกะเพราเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติสั่งมากเป็นอันดับ 4 ในประเทศไทยอีกด้วย
นอกจากเมนู “ผัดกะเพราของไทย” คว้าอันดับ 1 มาครองแล้ว ยังมีเมนูผัดอื่นๆของประเทศไทยที่ติดอันดับ เได้แก่ ผัดไทย (อันดับ 8), ผัดซีอิ๊ว (อันดับ 14), ผัดขี้เมา หรือก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา (อันดับ 19), ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (อันดับ 48), คั่วกลิ้ง (อันดับ 52), ผัดวุ้นเส้น (อันดับ 74)
