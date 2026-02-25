xs
Trip.com จับมือ JR เปิดจองชินคันเซ็นออนไลน์ทั่วญี่ปุ่น รองรับ QR Code บนสายหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Trip.com จับมือบริษัทในเครือ JR เปิดจองตั๋วรถไฟชินคันเซ็นออนไลน์ทั่วญี่ปุ่น ครอบคลุมสายหลัก รองรับ QR Code ในเส้นทางที่ร่วมรายการ

Trip.com ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับผู้ให้บริการรถไฟชั้นนำของญี่ปุ่นในเครือ JR จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ East Japan Railway Company (JR East), Central Japan Railway Company (JR Central), West Japan Railway Company (JR West) และ Kyushu Railway Company (JR Kyushu) เพื่อเปิดจำหน่ายตั๋วรถไฟชินคันเซ็นครอบคลุมเส้นทางทั่วประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเดินทางต่างชาติ ผ่านแอป Trip.com


จองง่าย เลือกได้ตามใจ ครอบคลุมหลายภาษา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเอเชีย และยังคงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักเดินทางทั่วโลก ผ่านแพลตฟอร์มระดับโลกที่รองรับหลายภาษา Trip.com ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วรถไฟชินคันเซ็นล่วงหน้าในภาษาที่ต้องการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น


ด้วยบริการดังกล่าว นักเดินทางสามารถเลือกสถานีต้นทางและปลายทาง วันเดินทาง ขบวนรถ และประเภทที่นั่งได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง (Non-reserved) ที่นั่งแบบระบุที่นั่ง (Reserved) หรือที่นั่งชั้นพิเศษ Green Car พร้อมชำระเงินและรับตั๋วผ่านระบบออนไลน์ของ Trip.com


รองรับ QR Code เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นักเดินทางสามารถเลือกรับตั๋วในรูปแบบ QR Code เพื่อใช้ผ่านประตูอัตโนมัติของสถานีในเส้นทางที่รองรับ โดยไม่จำเป็นต้องแวะเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือสามารถเลือกพิมพ์ตั๋วจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติภายในสถานี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วและเส้นทางที่เลือก โดยเส้นทาง Tokaido Shinkansen, Sanyo Shinkansen และ Kyushu Shinkansen รองรับการขึ้นรถผ่าน QR Code เท่านั้น


จองครบ จบในแอปเดียว ตอบโจทย์นักเดินทางยุคดิจิทัล
การจองตั๋วชินคันเซ็นล่วงหน้าผ่าน Trip.com ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อตั๋วหน้างานและอุปสรรคด้านภาษา ช่วยให้การเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น อีกทั้งนักเดินทางยังสามารถจองตั๋วรถไฟชินคันเซ็นพร้อมกับบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ในครั้งเดียว ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน ที่พัก หรือบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ ช่วยให้การวางแผนทริปญี่ปุ่นครบวงจรโดยไม่ต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์ม


Trip.com ยังคงมุ่งมั่นขยายความร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบคมนาคมในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ราบรื่น และไร้รอยต่อให้แก่นักเดินทางจากทั่วโลก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของญี่ปุ่นในทุกมุมทุกเส้นทางอย่างสะดวก มั่นใจ ไม่มีสะดุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูรายละเอียดบริการได้ที่ Trip.com

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

