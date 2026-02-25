PETA มาแล้ว! เรียกร้องย้าย “พั้นช์คุง” ออกจากสวนสัตว์ ชี้โดนกักขัง ลิดรอนเสรีภาพไม่ต่างจาก “หมูเด้ง”

พีต้าเรียกร้องย้าย “พั้นช์คุง” ออกจากสวนสัตว์ ชี้ภาพไวรัลเป็นการสะท้อนความจริงของการเลี้ยงสัตว์ในที่กักขัง พร้อมเปรียบว่าไม่ต่างจากหมูเด้ง
“องค์กรพิทักษ์สัตว์” (พีต้า) - People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) เปิดเผยแถลงการณ์จากเจสัน เบเกอร์ ประธาน PETA Asia เพื่อตอบสนองต่อกรณี กระแสความเอ็นดูที่กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อย่าง “พั้นช์ หรือ พั้นช์คุง” ลูกลิงมาคาเคะในสวนสัตว์อิจิคาวะจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยแถลงการณ์ดังกล่าววิพากษ์วิจารณ์สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ในสวนสัตว์อย่างเผ็ดร้อน ซึ่งพีต้าระบุว่า ไม่มีสิ่งใดอบอุ่นหัวใจ สำหรับลูกสัตว์ที่ต้องเติบโตหลังลูกกรง พร้อมชี้ว่าสวนสัตว์ไม่ใช่สถานที่พักพิง หากแต่เป็นพื้นที่กักขังที่จำกัดเสรีภาพ ลิดรอนความเป็นอิสระ ตัดขาดสัตว์จากสภาพแวดล้อม และโครงสร้างสังคมตามธรรมชาติที่ควรมีในป่าจริง
กรณีของพั้นช์ใน Ichikawa City Zoo ถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่าง โดยแถลงการณ์ระบุว่า ภาพที่ผู้คนมองว่าน่ารัก ขณะลูกลิงกอดตุ๊กตาเพื่อปลอบประโลมตนเอง แท้จริงแล้วสะท้อนบาดแผลทางจิตใจของสัตว์สังคมชั้นสูงที่กำลังเผชิญความโดดเดี่ยวและการสูญเสีย
ตามธรรมชาติแล้ว ลิงมาคาเคะควรเติบโตในกลุ่มครอบครัวที่แน่นแฟ้น เรียนรู้ทักษะทางสังคมที่จำเป็น และสำรวจถิ่นอาศัยที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ใช่แสวงหาความอบอุ่นจากตุ๊กตาในพื้นที่จำกัด
พีต้าชี้ว่า ปรากฏการณ์สัตว์ตัวน้อยกลายเป็นไวรัลไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยยกตัวอย่างกรณี “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระชื่อดังของประเทศไทย ซึ่งเคยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ ก่อนที่กระแสจะซาลง ขณะที่หมูเด้งยังคงต้องใช้ชีวิตในสภาพถูกกักขังต่อไป
องค์กรระบุว่า ชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตไม่อาจเปลี่ยนแปลงความจริงของการเลี้ยงสัตว์ในกรง หากกลับยิ่งกระตุ้นวัฏจักรที่สถานที่บางแห่งเพาะพันธุ์และจัดแสดงลูกสัตว์เพื่อดึงดูดผู้เข้าชม ขณะที่สัตว์ต้องแบกรับผลลัพธ์ตลอดชีวิต
ด้วยเหตุนี้ พีต้าจึงเรียกร้องให้สวนสัตว์อิจิคาวะพิจารณาย้ายพั้นช์ไปยังสถานพักพิงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถมอบสภาพแวดล้อมใกล้เคียงธรรมชาติ มีพื้นที่ ความเป็นส่วนตัว และโอกาสสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมที่เหมาะสม
แถลงการณ์ทิ้งท้ายว่า ตราบใดที่สถานที่จัดแสดงสัตว์ยังคงปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดเสมือนเป็นเพียง “สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว” สัตว์อย่างพั้นช์ก็จะยังคงต้องเผชิญความทุกข์ในสภาพการกักขังต่อไป
