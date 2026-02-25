กรมศิลป์ รับโบราณวัตถุ 53 รายการ กลับคืนไทย

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร
พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายเทเลอร์ เมอร์ฟีย์ ผู้จัดการมรดกของพันเอกชาร์ลส์ มาร์ก ริชาร์ดส์ อดีตทหารแห่งกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา (USAF) ในประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2507 - 2515 นายณัฐพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Mr.Bryan Anderson สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ กรุงเทพ และ Ms. Jacqueline Mourot, Ed.D สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า นายเทเลอร์ เมอร์ฟีย์ ได้รับมอบหมายจากทายาทพันเอกชาร์ลส์ มาร์ก ริชาร์ดส์ ให้นำโบราณวัตถุที่นำไปจากประเทศไทย จำนวน 53 รายการ มาส่งมอบแก่กรมศิลปากร ตามเจตจำนงของพันเอกชาร์ลส์ มาร์ก ริชาร์ดส์ ที่ระบุไว้ในพินัยกรรม หลังจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยประสานงานผ่านสถานกงสุลไทย ณ นครลอสแองเจลิส และสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา ซึ่งพันเอกชาร์ลส์ มาร์ก ริชาร์ดส์ ได้เคยประจำการในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2514 - 2515 และมีความสนใจสะสมโบราณวัตถุ จึงมักท่องเที่ยวไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรับซื้อโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่จากชาวบ้าน รวมถึงร้านค้าโบราณวัตถุในกรุงเทพฯ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทางทหารจึงนำโบราณวัตถุที่สะสมกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกา กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตได้แสดงเจตจำนงให้ทายาทส่งคืนโบราณวัตถุดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่มาของการส่งมอบโบราณวัตถุแก่กรมศิลปากรในครั้งนี้
สำหรับโบราณวัตถุจำนวน 53 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน 27 รายการ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน 16 รายการ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาศิลปะสุโขทัย จำนวน 6 รายการ เครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รายการ และกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาจีน สมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง จำนวน 3 รายการ โดยกรมศิลปากรจะนำไปเก็บรักษาที่คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อศึกษาวิจัยสำหรับการจัดแสดงต่อไป ทั้งนี้ โบราณวัตถุชิ้นเด่นที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้แก่
1. ภาชนะดินเผาทรงพาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 1,800 - 2,200 ปีมาแล้ว มีสภาพ
สมบูรณ์ รูปทรงพานเป็นเอกลักษณ์ที่พบไม่มาก ตกแต่งลวดลายเรขาคณิตด้วยเทคนิคขูดขีดผสมกับการเขียนลายสีแดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งมรดกโลกในจังหวัดอุดรธานี
2. ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 1,800 – 2,200 ปีมาแล้ว มีสภาพสมบูรณ์ ตกแต่ง
พื้นผิวให้ไม่ลื่นมือเมื่อหยิบจับ ด้วยการกดเส้นเชือกเป็นลายเชือกทาบและปั้นแปะดินปั้นเป็นเส้นเชือกประกอบกัน เป็นเอกลักษณ์ภาชนะดินเผาในสมัยแรกเริ่มสังคมเกษตรกรรมในดินแดนไทย
3. ใบขวานสำริดพร้อมแม่พิมพ์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 1,800 - 2,200 ปีมาแล้ว แม่พิมพ์ขวานนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความเชี่ยวชาญในการผสมโลหะ หล่อเครื่องมือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของคนพื้นเมืองในยุคแรกเริ่มสังคมเกษตรกรรมในดินแดนไทย
4. เครื่องปั้นดินเผาสังคโลกจากแหล่งเตาเผาโบราณศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีสภาพสมบูรณ์ เป็นสินค้าสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาที่ส่งขายไปในเส้นทางการค้าโลกในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21
