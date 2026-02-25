“Torry's Ice cream” ลิ้มรสชาติพื้นเมืองภูเก็ต หวานฉ่ำดับร้อน

หวานฉ่ำดับร้อน กับไอศกรีมพรีเมียมรสธรรมชาติ ผสมผสานการนำเสนอรสชาติขนมพื้นเมืองภูเก็ต ณ “Torry's Ice cream” ร้านไอศกรีมโฮมเมดบนถนนรมณีย์ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ประเทศไทยประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้ว แม้ว่าอากาศในเมืองไทยจะร้อนมาตั้งแต่ต้นปีก็ตาม และมีการคาดการณ์ว่าปีนี้ความร้อนอาจจะพุ่งทะลุ 43 องศาเซลเซียส ชาวไทยอย่างเรามีหลากหลายวิธีที่จะคลายความร้อน ไม่ว่าจะเป็นการหลบแดดไปอยู่ในที่ร่ม การเล่นน้ำให้เย็นสบาย หรือแม้แต่อาหารหลากหลายเมนูที่ช่วยดับร้อน
หนึ่งในเมนูคลายร้อนยอดฮิตต้องยกให้ “ไอศกรีม” เพราะมีทั้งความเย็นฉ่ำ และความหวานชื่นใจ ซึ่งใครชื่นชอบการกินไอศกรีมอร่อยๆ ถ้ามาที่ จ.ภูเก็ต แนะนำให้แวะไปลองที่ร้าน “Torry's Ice Cream” ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต
“Torry's Ice Cream” ตั้งอยู่บนถนนรมณีย์ เป็นร้านไอศกรีมโฮมเมดแบบพรีเมียม ซึ่งจะไม่มีการแต่งสี แต่งกลิ่นใดๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างจะมาจากธรรมชาติทั้งหมด และยังผสมผสานกับรสชาติขนมท้องถิ่นของภูเก็ต ที่บางอย่างก็หากินได้ยากแล้ว
ตัวร้านนั้นอยู่ในตึกเก่าสไตล์ชิโนยูโรเปียน ด้านนอกเป็นสีชมพูสดใส ส่วนด้านในก็ตกแต่งให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ผสมผสานเฟอร์นิเจอร์สไตล์ยุโรปและจีน มีของตกแต่งภายในและชุดบาบ๋า ย่าหยา โชว์อยู่ในร้าน ทำให้บรรยากาศดูย้อนยุคนิดๆ
ส่วนไอศกรีมของทางร้าน เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น บางส่วนรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่น และยังสร้างจุดเด่นเพิ่มเติมด้วยเลือกขนมพื้นเมืองของภูเก็ตมาปรับให้เป็นรสชาติของไอศกรีม พร้อมตกแต่งในเมนูนั้นๆ ด้วย รวมถึงยังมีไอศกรีมตามฤดูกาลด้วย
อย่างเมนูเด่น ไอศกรีมบีโกหมอย (150 บาท) ก็เป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ต คำว่า บีโก แปลว่า ข้าวเหนียว ส่วนคำว่า หมอย แปลว่า ต้ม เมนูนี้เป็นไอศกรีมกะทิอัญชันหอมหวานมัน เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวดำ ราดด้วยกะทิให้รสเค็มตัดหวานพอดี
ไอศกรีมอาโป๊ง (120 บาท) ขนมอาโป๊งทำจากน้ำกะทิ ลักษณะคล้ายเครปบางๆ แป้งกรอบหอมเพราะย่างบนเตาถ่าน เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมโฮมเมด
ไอศกรีมโอ๊เอ๋วยูสุ (180 บาท) เป็นของหวานพื้นเมืองของภูเก็ต มีลักษณะคล้ายวุ้นใส เนื้อนิ่ม ช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี ได้ทั้งความหวาน หอม ซ่อนเปรี้ยว จากยูสุ
ไอศกรีมสับปะรดภูเก็ต (120 บาท) ใช้สับปะรดภูเก็ตโดยรับซื้อจากเกษตรกรในชุมชน ซึ่งสับปะรดจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำน้ำสับปะรดมาคั้นสด แล้วนำมาทำเป็นไอศกรีมซอร์เบต ไขมัน 0% รสชาติเปรี้ยวหวานจากธรรมชาติ 100% เสิร์ฟพร้อมน้ำปลาหวานโฮมเมด
ยังมีไอศกรีมอีกหลากหลายเมนูชวนกิน เช่น ไอศกรีมนมแพะสดจากชุมชน (140 บาท) ทอรี่ซิกเนเจอร์ซันเดย์ (195 บาท) ภูเก็ตช็อกโกแลตสติ๊ก (125 บาท) บี้พ้างไอศกรีมแซนวิช (160 บาท) เป็นต้น
* * * * * * * * * * * * * *
ร้าน “Torry's Ice Cream” ตั้งอยู่บนถนนรมณีย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. โทร. 07-6510-888 Facebook : Torry's Ice cream
#########################################
