ทริปฮ่องกงสายมู ไหว้เจ้าแม่กวนอิม 3 พิกัดดัง ขอพรปังรับโชค

หากพูดถึงการเดินทางสายมูเตลูที่ทั้งอิ่มบุญและอิ่มตาไปพร้อมกัน “ฮ่องกง” คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด ด้วยความโดดเด่นของวัดวาอารามที่ผสานความศักดิ์สิทธิ์เข้ากับทัศนียภาพของเมืองได้อย่างลงตัว และหนึ่งในองค์เทพที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะมากที่สุดก็คือ เจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความเมตตา ผู้ประทานพรด้านความรัก สุขภาพ การงาน และความร่มเย็นเป็นสุข โดยทริปนี้เราจะพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม 3 พิกัดดัง ที่สายบุญห้ามพลาด
Repulse Bay – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ขอพรความรัก การเงิน และโชคลาภ
วัดเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ – Tin Hau Temple Repulse Bay แลนด์มาร์กยอดฮิตของสายมูฮ่องกง กับองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นหันหน้าออกสู่ทะเล ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบและวิวชายหาดที่สวยงาม
ชายหาดอันเงียบสงบของ Repulse Bay องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ประดิษฐานโดดเด่นเคียงข้างเจ้าแม่ทับทิม หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลกว้าง ภาพของรูปเคารพท่ามกลางท้องฟ้าและผืนน้ำสีคราม สร้างความรู้สึกสงบตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
วัดนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาขอพรกับ เจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล ปางประทานพรกันมากมาย ความศักดิ์สิทธิ์นี้ ผู้เลื่อมใสศรัทธา เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล มาขอพร ว่ากันว่าผู้ที่ตั้งมั่นและศรัทธามาขอพรก็สมหวังสมความปรารถนา
นอกจากจะได้มาขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ยังมีจุดอื่นๆ ให้เราไปไหว้ขอพรอีกด้วย อาทิ เจ้าแม่ทับทิม รูปปั้นเทพเจ้าโบราณต่างๆ หินขอพร ศาลาแปดเหลี่ยม สะพานต่ออายุ และอีกมากมาย
Hung Hom Kwun Yum Temple – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
หากพูดถึงวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ขึ้นชื่อเรื่องความมั่งคั่ง “Hung Hom Kwun Yum Temple” คือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของสายมูยุคใหม่ เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง
ภายในวัดอบอวลด้วยกลิ่นธูปและแสงสีทองจากโคมไฟจีน สร้างบรรยากาศขรึมขลังแต่น่าหลงใหล องค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือในทุกมิติของชีวิต โดยเฉพาะด้านการเงินและธุรกิจ
เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการบันทึกว่า พื้นที่ฮ่องฮำ เป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักสองรอบ เนื่องจากทหารญี่ปุ่นต้องการทำลายท่าเรือ Whampoa Dock ในคราวนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าผู้ที่เข้าไปหลบภัย ภายในวัดไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆ จึงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่คอยปกป้องดูแล
“วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ” ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากอีกแห่งหนึ่งในฮ่องกงโดยเฉพาะในวันเปิดท้องพระคลังเจ้าแม่กวนอิม ผู้คนทั้งจากในและนอกฮ่องกงนับหมื่นจะแห่แหนมาทำพิธีกัน ที่นี่มีจุดเด่นนเรื่องของการให้โชคลาภ การเงิน
ซึ่งในปี 2569 นี้ วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ตรงกับวัน 14 มีนาคม 2569 หรือเป็นวันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิม ตามความเชื่อของชาวจีน วันนี้เป็นวันที่พระองค์เปิดพระคลังสมบัติให้ลูกๆ หลานๆ ได้ไปขอหยิบยืมเงินจากพระองค์ และท่านจะประทานพรให้ด้วยความเมตตา โดยช่วงของพิธีได้กำหนดขึ้นในคืนวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
หากใครมีโอกาสไปประเทศฮ่องกงช่วงวันเวลาดังกล่าว จะเห็นว่าที่วัดกวนอิมฮ่องฮำจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาเข้าคิวรอขอพรกันอย่างหนาแน่น
Tsz Shan Monastery – เจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ สงบ งดงาม ท่ามกลางธรรมชาติ
วัดที่งดงามราวกับแดนสวรรค์ โดดเด่นด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่สูงกว่า 70 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันเงียบสงบ
วัดซีซ่าน (Tsz Shan) ตั้งอยู่ห่างจากในเมือง เมื่อมาเยือนที่วัดแห่งนี้แล้วจะรู้สึกประทับใจกับความสงบ ทั้งในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและในบรรยากาศของอารามอันยิ่งใหญ่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบที่สง่างามของราชวงศ์ถัง ซ่งเหนือ เหลียว และจิน
ทางวัดได้จัดสรรองค์ประกอบของธรรมชาติในการวางแผนด้วยเช่นกัน โดยวัดซีซ่านตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมวิวทะเลที่กว้างไกลอยู่บริเวณด้านหน้า ส่วนแกนกลางของวัดประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง ที่วางเรียงตามแนวแกนกลาง อาคารแต่ละหลังและลานภายในที่เกี่ยวข้องจะวางอยู่บนชานที่ขึ้นไปบนเนินเขา โดยมีทางเดินชมได้โดยรอบ ด้านข้างของวัดที่แยกออกจากลานกว้าง จะเป็นที่ประทับของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดมหึมา
สำหรับประตูหลัก พระเมตไตรย และพระประธาน ตั้งอยู่บนแกนกลางของวัด หอกลองและหอระฆังตั้งอยู่ด้านข้างของโถง หอสมุดพระไตรปิฎกตั้งอยู่ทางปีกตะวันตกของโถงลานหลัก
ไฮไลต์ของวัดแห่งนี้ก็คือ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม มีความสูง 76 เมตร ประกอบด้วยรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์สูง 70 เมตร (รวมถึงแท่นบัวสีบรอนซ์สามชั้น) สร้างขึ้นบนฐานหินแกรนิตสูง 6 เมตร รูปปั้นนี้เคลือบด้วยสีฟลูออโรคาร์บอนสีขาวที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ และจำลองมาจากประติมากรรมของราชวงศ์ซ่ง นับว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้มีลักษณะสง่างาม และบนยอดมีรูปพระอมิตาภะเล็กๆ สื่อถึงพรและความคุ้มครองที่ได้รับจากพลังอันประเมินค่าไม่ได้ของเขา
พระหัตถ์ขวาทรงถือไข่มุกแห่งปัญญา และพระหัตถ์ซ้ายทรงแจกัน ซึ่งใช้รินน้ำบริสุทธิ์เพื่อชำระล้างโลก และสวมสร้อยคอคีย์อูระ ร่างกายของเจ้าแม่กวนอิมโน้มตัวไปข้างหน้า เมื่อเรายืนมองขึ้นไปจะเหมือนกับว่าเจ้าแม่กวนอิมกำลังมองลงมาจากเบื้องบนเพื่อดูสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
ทั้งนี้ทางวัดได้จำกัดการเข้าชมในแต่ละวัน โดยเปิดจองคิวล่วงหน้า 30 วันก่อนวันเข้าเยี่ยมชม สำหรับใครที่สนใจเดินทางไปสักการะให้เข้าไปจองคิวได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องระบุวัน และ เวลาที่จะเข้าชม เมื่อลงทะเบียนจองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการตอบรับยืนยันทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน ต่อจากนั้นให้นำคิวอาร์โค้ดที่ได้รับทางอีเมล์ไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตอนเข้าบริเวณวัด โดยสามารถเข้าไปจองคิวได้ที่ https://www.tszshan.org/home/new/en/visit.php
การเดินทางไหว้เจ้าแม่กวนอิมทั้ง 3 แห่งในฮ่องกง ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทริปท่องเที่ยว แต่คือการเติมพลังใจ รับความเมตตา และเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ให้ชีวิตไม่ว่าจะขอพรเรื่องความรัก การงาน การเงิน หรือสุขภาพ เชื่อกันว่าด้วยพลังแห่งศรัทธา เจ้าแม่กวนอิมจะประทานพรให้ชีวิตราบรื่นและเปี่ยมด้วยความสุข