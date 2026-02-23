“มะยงชิด-มะปรางหวาน” ผลไม้ GI ขึ้นชื่อของนครนายก

“มะยงชิด-มะปรางหวาน” เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ที่อยู่เคียงคู่กับฤดูร้อนของบ้านเรา ทุก ๆ ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม มะยงชิด-มะปรางหวาน ตามพื้นที่ต่าง ๆ จะพร้อมใจกันให้ผลผลิตออกลูกสุกเหลืองเป็นพวงห้อยระย้ามากมายเต็มต้น
สำหรับหนึ่งในแหล่งปลูกมะยงชิดและมะปรางหวานขึ้นชื่อของเมืองไทยก็คือ “จังหวัดนครนายก” ที่นอกจากผลไม้ทั้ง 2 ชนิด จะเป็น Soft Power ประจำจังหวัดแล้ว มะยงชิดและมะปรางหวานนครนายกยังการันตีคุณภาพด้วยการเป็น “ผลไม้ GI” ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน มะยงชิด-มะปรางหวานนครนายก เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( GI ) ตั้งแต่เมื่อปี 2559
