xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรกในภาคใต้ พังงาจัดใหญ่ งาน “Phang Nga Camping Vibe” เอาใจสายแคมป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา” ร่วมกับ “บ่อแสนวิลล่า” (Bo Saen Villa) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งครั้งแรกของภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “Phang Nga Camping Vibe 2026” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ ลานจามจุรี โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

งาน “Phang Nga Camping Vibe 2026” จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์จังหวัดพังงาให้เป็น จุดหมายแคมป์ปิ้งระดับภูมิภาคที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา
ภายในงานได้มีการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งของจังหวัดพังงาไว้ในที่เดียว มากถึง 32 แคมป์ปิ้ง ใน 6 บรรยากาศ ครอบคลุมทั้งภูเขา ทะเล ริมอ่างเก็บน้ำ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของพังงา พร้อมร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์แคมป์ปิ้งกว่า 20 ร้าน การจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง กิจกรรม Art Painting และเวิร์กช็อปสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังอย่าง ลานนา คัมมินส์ และดวงดาวเดียวดาย มาร่วมสร้างบรรยากาศสุดชิลล์ท่ามกลางธรรมชาติ

งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันพังงาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้งที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดคนไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ว่า จังหวัดพังงามีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้น

งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
“พังงามีความหลากหลายของภูมิประเทศ ทั้งภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ทะเล และอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการท่องเที่ยวรูปแบบแคมป์ปิ้ง งานนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผู้ประกอบการในพื้นที่มาแสดงศักยภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอย่างยั่งยืน” นายอุทิศ กล่าว

งาน Phang Nga Camping Vibe 2026

งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
##################

โดย : อโนทัย งานดี



งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา
งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
งาน Phang Nga Camping Vibe 2026
+2