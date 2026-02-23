ครั้งแรกในภาคใต้ พังงาจัดใหญ่ งาน “Phang Nga Camping Vibe” เอาใจสายแคมป์

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา” ร่วมกับ “บ่อแสนวิลล่า” (Bo Saen Villa) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งครั้งแรกของภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “Phang Nga Camping Vibe 2026” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ ลานจามจุรี โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
งาน “Phang Nga Camping Vibe 2026” จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์จังหวัดพังงาให้เป็น จุดหมายแคมป์ปิ้งระดับภูมิภาคที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ภายในงานได้มีการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์แคมป์ปิ้งของจังหวัดพังงาไว้ในที่เดียว มากถึง 32 แคมป์ปิ้ง ใน 6 บรรยากาศ ครอบคลุมทั้งภูเขา ทะเล ริมอ่างเก็บน้ำ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของพังงา พร้อมร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์แคมป์ปิ้งกว่า 20 ร้าน การจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์ปิ้ง กิจกรรม Art Painting และเวิร์กช็อปสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังอย่าง ลานนา คัมมินส์ และดวงดาวเดียวดาย มาร่วมสร้างบรรยากาศสุดชิลล์ท่ามกลางธรรมชาติ
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันพังงาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้งที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดคนไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ว่า จังหวัดพังงามีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้น
“พังงามีความหลากหลายของภูมิประเทศ ทั้งภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ทะเล และอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการท่องเที่ยวรูปแบบแคมป์ปิ้ง งานนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผู้ประกอบการในพื้นที่มาแสดงศักยภาพ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอย่างยั่งยืน” นายอุทิศ กล่าว
##################
โดย : อโนทัย งานดี