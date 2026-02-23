รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป คว้ารางวัล Booking.com Traveller Review Awards 2026 สะท้อนประสบการณ์เหนือระดับ

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของโรงแรมหรูทั้ง 4 แห่งในเครือที่ได้รับการยกย่องจาก Booking.com Traveller Review Awards 2026 ตอกย้ำชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศและความพึงพอใจของผู้เข้าพักอย่างต่อเนื่อง โดยโรงแรมรอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล, รอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ, รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล และรอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ต่างได้รับคะแนนรีวิวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความชื่นชมและความไว้วางใจจากผู้เข้าพักทั่วโลก
ผลคะแนนในปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของรอยัล คลิฟ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอ การบริการที่เอาใจใส่ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไม่หยุดยั้ง คะแนนรีวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของทุกโรงแรมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักเดินทางจากทั่วโลกมีต่อรอยัล คลิฟ และช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการบริการที่โดดเด่นและน่าเชื่อถือที่สุดของเมืองพัทยา
สำหรับปีนี้ รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา ยังคงโดดเด่นในฐานะโรงแรมที่ได้รับคะแนนรีวิวสูงสุดในเครือ ด้วยคะแนน 9.3 คะแนน จากชื่อเสียงด้านความเป็นส่วนตัว การบริการแบบเฉพาะบุคคล และความหรูหราอย่างมีระดับ รอยัล วิง ถือเป็นมาตรฐานและตัวอย่างอันดับต้นๆ ของที่พักลักชัวรีในประเทศไทยอย่างแท้จริง
Booking.com Traveller Review Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงแรมที่สามารถสร้างประสบการณ์การเข้าพักอันยอดเยี่ยมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงจากรีวิวจริงของผู้เข้าพักหลายล้านรายจากทั่วโลก รางวัลนี้สะท้อนความคิดเห็นที่แท้จริงของนักเดินทาง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Booking.com และเป็นการยกย่องโรงแรมที่มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และใส่ใจในทุกรายละเอียด
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำ 7 สระ รวมถึงสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ริมหน้าผา 2 ชั้นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สปอร์ตคลับสุดหรู มาพร้อมสนามเทนนิส สนามพิคเคิลบอล และห้องสควอช สปาเพื่อสุขภาพการันตีด้วยหลากหลายรางวัล ห้องอาหารนานาชาติ คิดส์คลับ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและแพ็คเกจที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com , www.facebook.com/royalcliff และ www.instagram.com/royalcliff