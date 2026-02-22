นายกฯ “อนุทิน” ชวนใส่ชุดไทยเที่ยวงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 39”

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 39” ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอาหารระดับโลก โดยเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกาย “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทย เที่ยวงานพระนครคีรี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และคณะ เป็นประธานในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 โดยมี ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ร่วมด้วย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วย
เทศกาลงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกาย “นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทย เที่ยวงานพระนครคีรี” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริฯ เพื่อนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและผลสำเร็จของโครงการสำคัญในพื้นที่ การแสดงพลุทุกคืน ขบวนแห่เทิดพระเกียรติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก 8 อำเภอ รวมถึงโซนผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหารเมืองเพชร เพื่อชูอัตลักษณ์ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” (UNESCO City of Gastronomy) ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างยั่งยืน
