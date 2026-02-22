บานสวยสะพรั่ง! “ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์” หน้าโรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน

อัพเดตการบานของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ วันที่ 21 ก.พ. 69 บริเวณถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ หน้าโรงเรียนสาธิตฯ เริ่มทยอยบานสะพรั่งสวยงามแล้ว และคาดว่าถ้าฝนไม่ตกต่อเนื่อง น่าจะบานสะพรั่งกว่านี้
เฟซบุ๊กเพจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้อัปเดตการบานของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 69 ว่า
วันนี้อากาศค่อนข้างร้อน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์เริ่มทะยอยบานสะพรั่งสวยงามแล้ว และคาดว่าถ้าฝนไม่ตก วันพรุ่งนี้น่าจะบานสะพรั่งกว่านี้ เนื่องจากยังมีดอกตูมที่รอบานอีกจำนวนหนึ่งค่ะ แนะนำว่ามาช่วงเช้าดอกจะสีสดและอากาศไม่ร้อนค่ะ
พี่ๆเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเยี่ยมชม โปรดพิจารณาภาพก่อนการเดินทางด้วยนะคะ ทั้งนี้ การบานของดอกอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีค่ะ
สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่มาเยี่ยมชม พกร่ม หมวก มาด้วยนะคะ อากาศเริ่มร้อนแล้ว และขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง "อย่าดึง! อย่ารั้ง! อย่าหักกิ่งน้อลๆน๊า " น้อลฯกิ่งเปราะและหักง่ายมากๆ ให้เพื่อนที่มาทีหลังได้ถ่ายรูปกะน้องด้วยนะจ๊ะ‼️‼️‼️
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️034-351540 (จ-ศ / 08.30-16.30) จากใจ แอดมินกำแพงแสนคนดีคนเดิม มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมจะมาบอกอีกน๊าาา XOXO 😘
