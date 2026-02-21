“แอร์เอเชีย” จัดโปรเที่ยวไทยตามรอย “ลิซ่า” ลดค่าตั๋วสูงสุด 15% พร้อมลุ้นบินฟรีตลอดปี

ททท. ผนึก ไทยแอร์เอเชีย ปลุกกระแสเที่ยวไทยตามรอยลิซ่า ภายใต้โครงการ “FLY YOUR FEELINGS บินไปให้สุด..ทุกความรู้สึกทั่วไทย” อัดโปรโมชั่นลดค่าตั๋วสูงสุด 15% พร้อมลุ้นบินฟรีตลอดปี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ต่อยอดแคมเปญแห่งปี "Feel all the Feelings เที่ยวเมืองไทย สัมผัสถึงทุกความรู้สึก" เปิดตัวโครงการ “FLY YOUR FEELINGS บินไปให้สุด..ทุกความรู้สึกทั่วไทย” มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลดสูงสุดค่าบัตรโดยสาร 15% สำหรับ 8 เส้นทางบินตามรอย Amazing Thailand Ambassador “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” และกิจกรรมลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวไทยฟรีตลอดปี ชวนนักท่องเที่ยวบินตามรอยลิซ่า ด้วยเครือข่ายบินภายในประเทศ 42 เส้นทาง ครอบคลุม 25 จุดหมายทั่วทุกภูมิภาค ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านแอปพลิเคชัน AirAsia MOVE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2569 และเดินทางได้ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 30 กันยายน 2569
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชียครั้งนี้ ดำเนินภายใต้โครงการ “FLY YOUR FEELINGS บินไปให้สุด..ทุกความรู้สึกทั่วไทย” ซึ่งเป็นการต่อยอดแคมเปญโฆษณาของ ททท. “Feel all the Feelings” ที่ได้เปิดตัวร่วมกับ ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2569 เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางจริง ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางคุณภาพที่เดินทางได้ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด และเข้าถึงได้มากที่สุดในมุมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไทยแอร์เอเชียจึงเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มความสะดวกและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยเครือข่ายบินภายในประเทศ 42 เส้นทาง ครอบคลุม 25 จุดหมายทั่วทุกภูมิภาค ถือเป็นก้าวสำคัญของการผนึกพลังภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ททท. ได้จุดกระแสการท่องเที่ยวไทยจาก “ลิซ่า” ในแคมเปญนี้ได้อย่างดี ทำให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้เห็นไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค เเละอยากบินไปสัมผัสจริง แอร์เอเชียจึงต่อยอดแคมเปญด้วยศักยภาพของเรา ทั้งความคุ้มค่าและเครือข่ายบินที่ครอบคลุมมากที่สุด รวม 42 เส้นทาง พร้อมให้บริการ 2 สนามบินที่กรุงเทพ จากดอนเมือง (DMK) เเละสุวรรณภูมิ(BKK) โดยเพิ่มสีสันกับกิจกรรมพิเศษบินเที่ยวตามรอยลิซ่า หวังกระตุ้นการเดินทางเที่ยวไทยที่ต่อเนื่อง
ไทยแอร์เอเชียพร้อมให้สิทธิ์บินฟรีเส้นทางภายในประเทศ 1 ปีเต็ม สำหรับนักท่องเที่ยว 3 คนเเรกที่บินกับแอร์เอเชีย ครบ 8 จังหวัดที่เราให้บริการและอยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์ Feel All the Feelings ของลิซ่า ได้เเก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี พังงา (ลงภูเก็ต) เราเชื่อมั่นว่าจะสร้างประสบการณ์และมุมมองเที่ยวในประเทศใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ ททท.
ไฮไลต์แคมเปญ “FLY YOUR FEELINGS บินไปให้สุด..ทุกความรู้สึกทั่วไทย”จากแอร์เอเชีย มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว เพียงระบุโค้ด “TATXLISA” เพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน AirAsia MOVE
● ส่วนลด 15% สำหรับ 8 เส้นทางบินตามรอยภาพยนตร์โฆษณา “Feel all the Feelings” ของ ลิซ่า ได้เเก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี และพังงา (บินลงภูเก็ต) และลด 10% สำหรับเส้นทางบินในประเทศอื่น ๆ
● ระยะเวลาจอง: 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2569
● ระยะเวลาเดินทาง: 15 มีนาคม – 30 กันยายน 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน AirAsia MOVE
● สำหรับผู้โดยสารแอร์เอเชีย เเสดง Boarding pass เช่ารถกับ AVIS เริ่มต้นเพียง 599 บาท/วัน
สำหรับกิจกรรมบินตามรอยลิซ่า ลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวไทยฟรีตลอดปี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 กันยายน 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FlyAirAsia
