เนรมิต “สกายวอล์กเสม็ดนางชี” เป็นรันเวย์งานแต่งงาน ท่ามกลางวิวสวยอ่าวพังงา

พังงาสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนสกายวอล์กกระจกยาวที่สุดในไทย เป็นรันเวย์วิวาห์ “Beyond The Horizon Wedding” ปักหมุดแลนด์มาร์กแต่งงานระดับโลก
สร้างปรากฏการณ์ความรักสะท้านขอบฟ้าในวันวาเลนไทน์ เมื่อแลนด์มาร์กระดับโลกอย่าง บียอนด์ สกายวอล์ค นางชี (Beyond Skywalk Nangshi) ถูกเนรมิตให้เป็นรันเวย์วิวาห์เหนือขอบฟ้าที่สวยที่สุดในเมืองไทย ในงาน “Beyond The Horizon Wedding” งานแต่งงานที่รวบรวมตัวแทนความรักมั่นคงจากหลากหลายเจเนอเรชัน ตั้งแต่รุ่นใหญ่ไปจนถึงรุ่นกลาง มาร่วมบันทึกความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตเหนือความสูง 180 เมตร ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวพังงาแบบพาโนรามาตอนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
ไฮไลต์สำคัญของงานได้รับเกียรติจากคู่รักกิตติมศักดิ์ ประมุขพิสิฐ และ ธันยรัศมิ์ อัจฉริยะฉาย เจ้าของอาณาจักรกะตะกรุ๊ป และ บียอนด์ รีสอร์ท ในฐานะคู่รักรุ่นใหญ่ (70+) ที่ครองรักกันอย่างยาวนาน มาร่วมนำขบวน Re-vow เพื่อตอกย้ำนิยามความรักนิรันดร์ โดยมีคู่รักอีก 3 คู่ในวัย 40+, 50+ และ 60+ เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างพร้อมพรั่ง
ความพิเศษของปีนี้ คือการสานฝันครั้งยิ่งใหญ่ให้กับคู่รักรุ่น 40+ ที่แม้จะจดทะเบียนสมรสกันแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสจัดพิธีวิวาห์ในฝัน ซึ่งงานนี้เสมือนเป็นการเติมเต็มจิ๊กซอว์ความรักให้สมบูรณ์แบบที่สุด ท่ามกลางสายลม และพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ส่วนคู่รักรุ่น 50+ และ 60+ ได้ใช้โอกาสนี้ในการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณรักอีกครั้ง (Re-vow) เพื่อรำลึกถึงความหมายของการเคียงข้างกันตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสง่างามในสไตล์ Western Wedding ที่เรียบหรู แต่แฝงด้วยความอบอุ่น คู่บ่าวสาวทั้ง 4 รุ่น ปรากฏตัวในชุดวิวาห์ที่คัดสรรมาอย่างประณีต พริ้วไหวไปตามจังหวะก้าวเดินบนทางเดินกระจกที่ดูเหมือนเชื่อมต่อกับเส้นขอบฟ้าอย่างไร้ที่ติ กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า "ความรักไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ และสวยงามเสมอเมื่ออยู่เคียงข้างกัน"
การจัดงานครั้งนี้ชูจุดเด่นของทัศนียภาพอ่าวพังงาแบบ 360 องศา ผสานกับพิธีการที่หรูหราทันสมัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและคู่รักจากทั่วโลกให้หันมามองพังงาในมุมมองที่โรแมนติกกว่าเดิม พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศผ่านกิจกรรมโซเชียลมีเดีย #horizonwedding
พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก We Proudly Serve Starbucks ณ Kanda Coffee & Bakery ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและงานสังสรรค์ระดับพรีเมียม ถือเป็นการปิดท้ายวันแห่งความรักที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ณ จุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดพังงา
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline