สวนสัตว์อิจิคาวะชี้แจงคลิป “พั้นช์ถูกลาก” ย้ำเป็นพฤติกรรมทางสังคมตามธรรมชาติ

สวนสัตว์อิจิคาวะ ในเมืองอิจิคาวะ จังหวัดชิบะ ออกแถลงการณ์ ภายหลังมีคลิปวิดีโอ “พั้นช์คุง” ลิงน้อยโดนลิงตัวใหญ่ทำร้าย ที่ถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นเหตุการณ์ “พั้นช์” ลิงมาคาเคะญี่ปุ่นวัยเยาว์ ถูกลิงตัวโตลากตัวไปกับพื้น กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ซึ่งทางผู้ดูแลสัตว์ของ Ichikawa City Zoological and Botanical Gardens ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่า
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีวิดีโอหลายคลิปถูกแชร์อย่างกว้างขวาง เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นขณะที่พั้นช์พยายามเข้าไปสื่อสารกับลูกลิงอีกตัวหนึ่งในฝูง แต่ลูกลิงดังกล่าวหลีกเลี่ยงการตอบสนอง พั้นช์จึงนั่งลง คล้ายยอมเลิกความพยายาม ก่อนจะถูกลิงตัวเต็มวัยตัวหนึ่งดุและลากตัวออกไป
ลิงตัวเต็มวัยที่ลากพั้นช์คาดว่าเป็นแม่ของลูกลิงที่พั้นช์พยายามเข้าใกล้ โดยอาจรู้สึกว่าลูกของตนถูกรบกวน และแสดงพฤติกรรมในเชิงปกป้อง พร้อมสื่อสารในทำนองว่า “อย่ารังแกลูกชั้น”
เจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พั้นช์เคยถูกลิงตัวอื่นดุหลายครั้งมาก่อน และกำลังเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางสังคมของฝูงตามธรรมชาติ ในคลิปจะเห็นว่า หลังจากถูกลาก พั้นช์วิ่งไปหาตุ๊กตาอุรังอุตังของตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่นานนักเขาก็วางตุ๊กตาและกลับไปพยายามสื่อสารกับลิงตัวอื่นเช่นเดิม
เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยในช่วงเวลาให้อาหารเวลา 12.00 น. และ 15.00 น. พั้นช์มีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากวันอื่นๆ แต่อย่างใด
ทางสวนสัตว์ยอมรับว่า การนำพั้นช์กลับเข้าสู่ฝูงลิงญี่ปุ่นย่อมมีความท้าทาย และได้คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องเผชิญสถานการณ์ลักษณะนี้ แม้พั้นช์จะถูกดุบ่อยครั้ง แต่ยังไม่มีลิงตัวใดแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อเขา
แถลงการณ์ระบุด้วยว่า แม้จะถูกดุจากสมาชิกในฝูง พั้นช์ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความเข้มแข็งทางจิตใจ เจ้าหน้าที่จึงขอให้ผู้ติดตามข่าวสารและผู้ชมคลิปวิดีโอ “ส่งกำลังใจให้กับความพยายามของพั้นช์” มากกว่ารู้สึกสงสาร เพราะพฤติกรรมการตักเตือนกันภายในฝูงถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และเติบโตตามธรรมชาติของลิงมาคาเคะ
ท่ามกลางความห่วงใยจากสาธารณชน เรื่องราวของพั้นช์ยังคงสะท้อนภาพของการปรับตัวและการเรียนรู้ในโลกของสัตว์ป่า ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลา ความอดทน และแรงสนับสนุนจากผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
