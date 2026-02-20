xs
พาเหรดว่าวนานาชาติ ชมว่าวยักษ์บุกท้องฟ้าริมหาดพัทยา ในงาน PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ว่าวยักษ์บุกท้องฟ้าหาดหน้า ‘เซ็นทรัล พัทยา’ สัมผัสพาเหรดว่าวนานาชาติ ‘PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2026’ เริ่ม 25 ก.พ. 69 นี้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ผนึกพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ เตรียมสร้างปรากฏการณ์สีสันเหนือท้องฟ้าริมบีชพัทยาสุดยิ่งใหญ่ กับเทศกาลว่าวนานาชาติ “PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2026” ปีที่ 5 ในคอนเซ็ปต์ “Sky Paradise of Happiness – สวรรค์แห่งความสุขบนท้องฟ้า” ย้ำภาพลักษณ์พัทยาในฐานะ ‘Top Beach Destination’ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติช่วงไฮซีซั่น




ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด ครั้งแรกในไทยกับการรวมว่าวคาแรคเตอร์จากแบรนด์ดัง นำโดย MR.SUN มาสคอตสุดคิวท์ประจำเซ็นทรัล พัทยา ที่จะออกมาโลดแล่นรับลมเป็นครั้งแรก ขนาด 12 ม., ว่าวน้องหมึกกรุบ, ว่าวนกฟลามิงโก้ goodr, ว่าวน้อง PEA ขนาดกว่า 3 เมตร และว่าวนานาชาติหลากหลายดีไซน์กว่า 150 ตัว จาก 12 ประเทศทั่วโลก ที่จะโบยบินเติมสีสันรับซัมเมอร์เหนือท้องฟ้าเต็มแนวชายหาดพัทยา ยาวกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ เวิร์กช็อปเพ้นท์ว่าวคาแรคเตอร์ MR. SUN, ช้อป ชิม ชิลล์ร้านสตรีทฟู๊ดกว่า 30 ร้านในบรรยากาศริมบีช, พร้อมโปรโมชั่น ช้อปลุ้นทริปฮ่องกงสุดหรู สำหรับ Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ (ขึ้นต่ำ 500,000 บาท) พิเศษสำหรับลูกค้าต่างชาติ รับฟรี Premium TEA RITUAL เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เคลียร์คิวไปเก็บช็อตสวย อัพฟีดโซเชียลให้ปัง เจอกัน 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ ชายหาดพัทยา บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา









